Insólito: Call of Duty redujo el daño de las balas de los hackers, y ahora ellos te aplastan con carros voladores

Desde la implementación de Ricochet, el sistema antitrampas de Call of Duty: Warzone , la verdad es que la situación ha mejorado muy poco, pues el software de detección de trampas hace lo que puede con lo que tiene, avisando a los encargados del juego sobre uno que otro hacker descuidado, que es baneado del juego posteriormente. Sin embargo, las soluciones de Ricochet no parecen ser las mejores.

Jugar una partida de Call of Duty: Warzone para desestresarte tras una larga jornada laboral ya es cosa del pasado, pues jugarlo en la actualidad tiene un efecto completamente contrario. Desde hace ya varios meses que la situación de hackers en el título está fuera de control, alejando a los jugadores, que no quieren tocar al título ‘ni con un palo’.

Durante las últimas semanas, Ricochet comenzó a reducir considerablemente el daño de las armas de los jugadores a los que el sistema les detecta una puntería inhumana, es decir, a los hackers que utilizan aimbots (ayuda de puntería perfecta). Esto significa que, aunque el hacker no falle ningún disparo, no matará al jugador contra le que combate, pues su arma no hace el daño suficiente.

No obstante, los hackers, tan ingeniosos como malvados, ya encontraron una forma de resolver el obstáculo impuesto por Ricochet. Y es que, con la implementación de otra trampa, los hackers obtienen la capacidad de navegar por todo el mapa conduciendo un vehículo volador. Así es, los autos voladores son una realidad en Warzone, gracias a los condenados hackers.