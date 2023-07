‘Kill The Crows’, un vertiginoso viaje de venganza en el Salvaje Oeste, ya dispone de una demo gratis en PC

En Kill The Crows, los jugadores se calzan las polvorientas y espoleadas botas de Isabella, una pistolera sedienta de venganza que recorre un retorcido y lo-fi Salvaje Oeste. Sin embargo, esta no es una historia del Oeste ordinaria. Nuestra valiente heroína se enfrenta a hordas de enemigos que han sido transformados en criaturas parecidas a cuervos. Los detalles de esa transformación son uno de los misterios que los jugadores explorarán mientras se sumergen más en la trama.

El Salvaje Oeste retratado en Kill The Crows es un mundo implacable en el que incluso una sola bala perdida puede poner fin al viaje de Isabella sin previo aviso. Este es un juego en el que los jugadores deben moverse y reaccionar rápidamente para mantenerse con vida y seguir luchando mientras la pantalla se llena cada vez más de enemigos y balas voladoras. No obstante, Isabella no está indefensa.