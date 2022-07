La película de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves presenta su primer tráiler y pinta bastante bien

Dungeons & Dragons , o Calabozos y Dragones , es el juego de rol por antonomasia; es prácticamente el abuelo de todos los juegos de rol que existen en la actualidad. Aunque ha tenido en su historia varias adaptaciones a cómics, series, películas y videojuegos, jamás se le había visto con el presupuesto que presenta esta última adaptación cinematográfica presentada por Paramount Pictures , llamada Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves .

Tras todas estas dificultades, por fin tenemos el primer tráiler de la película, con un elenco plagado de estrellas y efectos visuales bastante convincentes. La sinopsis de la película se explica por sí sola en su título, y es que se nos presenta el típico equipo de inadaptados que deben unir fuerzas por un propósito en común, de ahí que se pueda descubrir si puede haber honor entre ladrones.

El reparto consiste de varias estrellas de Hollywood con carreras bastante consolidadas. Tenemos a Chris Pine (trilogía más reciente de Star Trek, Wonder Woman y Wonder Woman 1984) en el papel principal como Elgin, un astuto bardo. Michelle Rodríguez (Rápido y Furioso, Avatar) como Holga, una guerrera bárbara. Regé-Jean Page (Bridgerton) como Xenk, un paladín. Justice Smith (Detective Pikachu, Violet y Finch, Jurassic World: Fallen Kingdom) como Simon, un hechicero. Sophia Lillis (Gretel y Hansel) como Doric, una druida. Y finalmente, Hugh Grant (Un lugar llamado Nothing Hill) como Forge Fitzwilliam.