Nintendo confirma la película live-action de The Legend of Zelda, que será producida por Sony

Nintendo siempre suele sorprendernos con noticias de cuando en cuando. Hoy, han confirmado a través de un comunicado oficial, firmado por nada menos que Shigeru Miyamoto, que The Legend of Zelda será adaptado a película live-action .

Arad es conocido por producir una gigantesca cantidad de películas de Marvel, ya sea dentro o fuera del UCM, animadas y live-action. Entre algunas de las cintas con él como productor están Iron Man, El Increíble Hulk, las películas de Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland y las películas de Spider-Verse.

Mientras que en la silla de director, se ha confirmado que estará Wes Ball, que en su currículo cuenta únicamente con la trilogía de The Maze Runner y la cinta de Kingdom of the Planet of the Apes, que todavía no se ha estrenado.

Todavía no se cuenta con una ventana de estreno para la película, y con lo hermético que suele ser Nintendo con sus proyectos, es posible que termines el año sin saber nada más al respecto. Habrá que estar atentos para conocer más información sobre la película.