No More Heroes 3 deja su exclusividad de Nintendo Switch y saldrá en PC y consolas en octubre de este año

XSEED Games, la marca editorial independiente de Marvelous USA, ha anunciado hoy que No More Heroes 3 se lanzará en Norteamérica para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Microsoft Windows Store el 11 de octubre de este año.

La “Edición de Día 1” física está disponible para reservar para las consolas PlayStation y Xbox a través de la tienda de XSEED Games por un precio de $59.99, e incluye una copia de No More Heroes 3, un libro de arte de tapa blanda de con más de 70 páginas de ilustraciones, un CD con 22 canciones completas de la banda sonora y una placa de matrícula conmemorativa de Santa Destroy.