Paleo Pines: el juego de dinosaurios que volverá loco a tu sobrino, con una granjita jurásica

¿Alguna vez has pensado que tu acogedor rancho, construido a mano, sería mucho mejor si estuviera repleto de dinosaurios únicos y simpáticos? Pues tu sueño está a punto de hacerse realidad porque Modus Games ha lanzado hoy una demo de Paleo Pines en Steam Next Fest. El juego de dinosaurios, que se lanzará el 26 de septiembre de 2023 en PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch, puede probarse a partir de ahora en PC.

El anuncio de hoy ha venido acompañado de un nuevo tráiler general que muestra el adorable elenco de dinos de Paleo Pines y el rancho en el que alojarás a tus nuevos amigos mientras trabajas para construir una granja desde cero. La agricultura es mucho más divertida con un grupo de dinosaurios a tu lado, y sin duda es un juego que se volverá el favorito instantáneo de los niños.