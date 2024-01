Pokémon TCG presenta oficialmente su próxima expansión de Escarlata y Púrpura, “Fuerzas Temporales”

Los verdaderos protagonistas de “Fuerzas Temporales” son los Pokémon Paradoja del futuro y pasado, que hacen su debut con cartas exclusivas. Entre ellos se encuentran Ondulagua y Ferroverdor, cuyas habilidades únicas prometen cambiar el curso de las batallas de manera impredecible.

La expansión “Fuerzas Temporales” no escatima en contenido, presentando siete nuevas cartas de Entrenador y Energías Especiales ACE SPEC. Además, se añaden 13 Pokémon EX completamente nuevos y dos versiones EX Tera, llevando la emoción y el poder a niveles nunca antes vistos. Los coleccionistas también estarán encantados de descubrir 22 Pokémon en ilustraciones raras, así como cartas híper raras con un elegante grabado de oro.

La expansión estará disponible en forma de sobres, y los jugadores también podrán adquirir la Caja de Entrenador de Élite, que ofrece contenido exclusivo y emocionante. Para aquellos que deseen probar las nuevas cartas antes de sumergirse en el juego físico, Pokémon TCG Live brindará la oportunidad de experimentar “Fuerzas Temporales” en un entorno virtual desde el 21 de marzo.