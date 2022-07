[Reseña] Arcade Spirits: The New Challengers, una novela visual que coquetea entre los esports y la vida, literalmente

Plataforma reseñada: PlayStation 5 Las novelas visuales son ese género de videojuegos que están destinados a un público bastante específico. Mientras la mayoría de jugadores puede intercalar entre juegos de disparos, RPG y aventuras de exploración, muy difícilmente se atreverán a probar una novela visual, mientras que aquel jugador que está acostumbrado a ellas, tratará de jugar todas las que pueda. El concepto de jugar se convierte en pura lectura, y el gameplay se basa enteramente en las decisiones que tomamos a lo largo de la historia y cómo éstas repercuten en la misma. Las hay de todos los géneros, pero los más populares son aquellas que exploran temas de terror y misterio, y los famosos simuladores de citas, donde el jugador deberá relacionarse con los personajes de la historia y encontrar el amor. Arcade Spirits: The New Challengers sigue el tono del juego anterior, aunque cambia algunos aspectos que lo vuelven mucho más interesante. De entrada, esta novela visual ofrece la posibilidad de crear a nuestro personaje desde cero, permitiendo escoger su nombre, apodo de jugador, apariencia, género y pronombres; pero no es donde acaban las libertades.

En la historia, interpretamos a un joven jugador de Fist of Discomfort 2, un videojuego cuyo mayor evento de esports está por empezar, por lo que decidimos que es momento de buscar un equipo profesional para cumplir nuestro sueño de dedicarnos profesionalmente a los deportes electrónicos. Siendo esta historia en un futuro no tan lejano ni cercano, la tecnología toma un rol importante. Tan importante que pronto conoceremos a Iris, una súper inteligencia artificial en forma de app en nuestro celular, la cual nos ayudará de diversas formas. El juego cuenta con un sistema que define nuestra personalidad en base a las decisiones que tomamos y los diálogos que decimos, así pues, Iris nos ayudará a identificar si estamos siendo amables, demasiado duros, extravagantes, valientes o con flexibles. A partir de este punto, el juego nos presenta dos formas de jugarlo, la primera es centrándonos en la historia principal, que es convertirnos en un jugador profesional de Fist of Discomfort 2 y cumplir nuestro sueño de convertirnos en campeones mundiales. O disfrutar de las interacciones con nuestros compañeros de equipo, pudiendo desarrollar amistad y romance con cualquiera de ellos. Eventualmente, ambos escenarios ocurren simultáneamente, solo que uno con mayor prioridad que otro. Pronto encontraremos un “equipo” al cual integrarnos, el cual no es en realidad un equipo de esports, sino más bien un grupo de amigos que disfrutan de los videojuegos. ¿Cómo presentas una solicitud para unirte a un grupo de amigos? La misión del jugador será entonces presentarse, conocer a los otros miembros y pedir unirse, con el fin de que todos participen en el torneo.

Encontramos entonces a un muy diverso grupo de personajes, los cuales cuentan con personalidades distintas entre sí, lo que los hará reaccionar de diferentes maneras a nuestras palabras y decisiones. Para sacar un máximo provecho al juego, tendremos que conseguir el nivel más alto de amistad/confianza con cada uno de los demás personajes, cosa que no es difícil, pues resultan ser todos muy agradables. Mientras avanzamos a través de la historia, eventualmente podremos jugar a Fist of Discomfort 2, que es un minijuego de estrategia dentro de Arcade Spirits: The New Challengers, el cual añade más jugabilidad al título, aunque lo podemos omitir sin ningún problema. El arte del juego se corresponde mucho con el tono del mismo, con diseños de personajes extravagantes pero interesantes; se utiliza también una paleta de colores con tonos brillantes, colores vivos que reflejan toda la positividad que el juego exuda. La música, aunque las melodías se repiten un bucle, no resulta extenuante para los oídos, algo que es un logro para una novela visual.