Rumor: Nintendo habría mostrado la hipotética “Nintendo Switch 2” a puerta cerrada

Las fuentes de esta información provienen de sitios web especializados en videojuegos como Eurogamer y VGC, que han reportado que Nintendo habría compartido detalles sobre una posible Nintendo Switch 2, junto con mejoras de hardware y un rendimiento superior en términos de fotogramas por segundo con una demostración de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La información adicional sugiere que la Nintendo Switch 2 habría mostrado la impresionante demo jugable “The Matrix Awakens Unreal Engine 5 Tech Demo”. Hasta ahora, esta demostración técnica solo había sido posible experimentar en consolas de la competencia, como la PS5 y la Xbox Series X, debido a sus capacidades gráficas excepcionales.