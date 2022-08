Será llevada a videojuego: la historia de Rachel Carson, la primera bióloga en hablar de los riesgos de los pesticidas

El título pondrá al jugador a investigar, en primera persona, los efectos que el DDT tiene en el ambiente, a través de varias herramientas. Aunque The Forest Cathedral es en realidad una interpretación libre de los sucesos reales, por lo que veremos tecnología que obviamente no existía en aquel momento, así como algunos tintes de thriller psicológico, a medida que averigüemos más sobre la horrible naturaleza del DDT y sus efectos.

El desarrollador individual Brian Wilson se ha encargado de crear el juego titulado The Forest Cathedral , que contará los sucesos que llevaron a la Dra. Carson a escribir Primavera silenciosa . En el juego, el jugador controlará a la doctora, mientras realiza una investigación de campo en una isla remota con árboles y su propia fauna, incluyendo fauna marina.

También habrá secciones en las que jugaremos minijuegos en una computadora, los cuales al completarlos nos dará más información sobre nuestra investigación. En estos minijuegos, jugaremos como Little Man, un pequeño personaje que debe resolver puzles y superar niveles en un modo de juego plataformero.

The Forest Cathedral contará con actuaciones de voz y una historia con mucho detalle, que tendrá a los jugadores al pendiente de todo lo que ocurre en pantalla. Distribuido por el editor Whitethorn Games, The Forest Cathedral llegará a las plataformas de la familia Xbox y a PC, a través de Steam, aunque todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento confirmada.