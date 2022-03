Stranger of Paradise: fans de Final Fantasy se encuentra sumamente confundidos con el juego más loco de la saga

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin fue desarrollado por Team Ninja , responsables de la saga Ninja Gaiden y Nioh , y esta es la primera vez del estudio trabajando con la saga de Final Fantasy , que pertenece a Square Enix , por lo que las similitudes con Nioh son inevitables a la hora de jugar Stranger of Paradise , sin embargo, no es esto lo que ha llamado la atención entre los fans.

La historia del título —nuevamente, según la crítica— está tan repleta de clichés, inconsistencias y escenas y diálogos involuntariamente cómicos, que es más una parodia que una historia épica de fantasía. Lamentablemente para Stranger of Paradise , el título no ha cumplido ni con las inexistentes expectativas que se supone debía tener depositados en él, pero es que ni los fans más acérrimos de Final Fantasy saben qué pensar.

Carlos Leiva, analista de Vandal, menciona que Stranger of Paradise puede ser uno de los juegos más feos gráficamente hablando. Aparentemente, el título cuenta con un apartado gráfico bastante pobre, y los diseños menos inspirados en la historia de la saga de Final Fantasy. Que no extrañe a nadie que este sea uno de esos spin offs que se olvidarán rápidamente con el tiempo.

Ante la confusión de los fans de Final Fantasy, que todavía no deciden si tomarse Stranger of Paradise con humor o molestarse por el fiasco, Metacritic, por su parte, ya brinda, por lo menos, la nota promediada del juego en su versión para PlayStation 5, donde cuenta con un 72. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin está también disponible para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.