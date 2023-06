‘The Bookwalker: Thief of Tales’ reimagina historias clásicas en esta aventura narrativa donde tú eliges

The Bookwalker: Thief of Tales , una apasionante aventura narrativa de DO MY BEST (los creadores del éxito independiente The Final Station ) y el editor tinyBuild , se sitúa hoy en el límite entre ficción y realidad en PlayStation , Xbox , PC y Xbox Game Pass .

“Hemos creado The Bookwalker: Thief of Tales para ofrecer una experiencia narrativa especial que explore la cuestión de la agencia de los personajes en los mundos de ficción”, afirma Oleg Sergeev, cofundador de DO MY BEST. “Su jugabilidad se ha creado para que los lectores se sumerjan profundamente en cada ambiente con su apasionada narrativa y sus diálogos”.

The Bookwalker: Thief of Tales ya está disponible en PlayStation, Xbox, PC y Xbox Game Pass por $14.99 con un descuento del 10 % por tiempo limitado durante la semana de lanzamiento. Los jugadores de Steam que tengan The Final Station en su biblioteca pueden adquirir el paquete DO MY BEST para recibir The Bookwalker: Thief of Tales con un 10% de descuento adicional. The Bookwalker es compatible con los idiomas inglés, ruso, portugués brasileño, francés, italiano, alemán, español, japonés, coreano y chino simplificado.