The Last of Us Part II Remastered ya está disponible en PS5, aunque muchos lo consideran innecesario

The Last of Us Part II se lanzó originalmente en 2020, para PlayStation 4 , y es un juego con un gran nivel gráfico, que ya se veía bien corriendo en una PlayStation 5 . Pero en Naughty Dog han considerado que es mejor tener una versión del juego, que no sería una actualización next-gen , como es usual, sino una remasterización.

Hoy en día, las remasterizaciones y los remakes son muy comunes, sin embargo, hay algunos juegos que son tan recientes, que la idea de una nueva versión es inconcebible para muchos. Ese ha sido el caso de The Last of Us Part II Remastered , disponible a partir de hoy en PlayStation 5 .

The Last of Us Part II Remastered, además del juego base, incluye “Niveles perdidos”, que son versiones tempranas de tres niveles inéditos que no terminaron en el corte final del juego. También se ha incluido el modo de “Tocar la guitarra”, que además de ese, incluye otros instrumentos para que los jugadores puedan, bueno, tocar música.

Pero lo realmente interesante es el modo “Sin retorno”, que es un modo de juego roguelite, en el que escogeremos a un personaje de un variado plantel, e iremos avanzando y enfrentando varios combates hasta donde podamos sobrevivir. Podremos desbloquear habilidades a medida que avanzamos, pero la muerte es permanente y deberemos volver a empezar.

The Last of Us Part II Remastered ya está disponible exclusivamente en PlayStation 5. Los jugadores que posean el juego original, podrán actualizar digitalmente a esta versión por $10. The Last of Us Part II Remastered cuenta con una nota promediada de 90, según el sitio web agregador de reseñas Metacritic.