The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya se encuentra disponible, con puntuaciones perfectas

La espera finalmente ha llegado a su fin, posiblemente el juego más esperado de este 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha estrenado el día de hoy, y desde hace un par de días, las reseñas de los sitios web especializados ya podían encontrarse en la web, las cuales anticipaban una soberbia obra maestra por parte de Nintendo.

Tears of the Kingdom lleva a Link a explorar Hyrule a sus anchas, ya sea en la tierra o surcando los cielos, y las misteriosas islas flotantes que ahí se encuentran. Hyrule es muy distinto a como lo conocimos en Breath of the Wild, locaciones familiares son ahora muy distintas, hay pueblos nuevos y algunas cuevas inexploradas.