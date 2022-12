TRISTE: Herny Cavill finalmente no volverá como Superman bajo la nueva administración de DC

Cavill, también abandonó el papel de Geralt de Rivia en la serie de The Witcher , de Netflix. Si bien no hay un motivo oficial, muchas fuentes apuntan a que su salida se debe a diferencias creativas con los escritores de la serie, que decidieron no respetar el material original (las novelas).

Tras el cambio de mando en DC, que ahora es encabezado por James Gunn (director de las películas de Guardianes de la Galaxia y de El Escuadrón Suicida ) y Peter Safran, toda la cronología de proyectos de la empresa ha cambiado drásticamente, y planes que ya estaban establecidos ahora han sido cancelados, como la tercera película de Wonder Woman de Patty Jenkins y el regreso de Henry Cavill como Superman.

Hace varias semanas, Henry Cavill anunciaba felizmente que regresaría al papel de Superman , tras haberlo interpretado en las películas de El hombre de acero (2013), Batman v Superman (2016) y Liga de la Justicia (2017). La escena postcréditos de la película Black Adam , de The Rock, dejaba más que claro que Cavill regresaría al papel de Superman, pero ahora todo ha cambiado.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias tristes. Después de todo, no volveré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso allá por octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los implicados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar un poco, pero debemos recordar... Superman sigue existiendo. Todo lo que representa sigue existiendo, ¡y los ejemplos que nos da siguen ahí! Mi turno de llevar la capa ha pasado, pero lo que Superman representa nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos vosotros, adelante y hacia arriba”.

Por su parte, James Gunn, a través de Twitter, comentó que durante esta reunión con Henry Cavill le propusieron varios proyectos en los que podría estar involucrado, fuera del papel de Superman, cosa que podría o no concretarse en un futuro. La nueva película de Superman está siendo escrita por Gunn, y aún no cuenta con un director. Esta nueva película no será una historia de origen, pero contará una historia con un Clark Kent más joven.