Una mirada al pasado antes de Tears of the Kingdom, ¿qué hizo especial a Breath of the Wild?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es un juego que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos. Este juego, desarrollado y publicado por Nintendo, salió al mercado en marzo del año 2017 y se convirtió en uno de los juegos más aclamados por la crítica especializada y el público en general. Pero, ¿qué hizo que Breath of the Wild fuera tan especial?

Uno de los aspectos más destacados del juego es su mundo abierto. Breath of the Wild ofrece una enorme cantidad de libertad al jugador, permitiéndole explorar un vasto mundo lleno de misterios por descubrir. El juego no tiene un orden predeterminado, lo que significa que el jugador puede explorar el mundo a su propio ritmo, descubriendo nuevos lugares y secretos a medida que avanza. Además, el juego no cuenta con un minimapa o indicadores de ruta, lo que hace que el jugador deba prestar atención a los detalles y seguir sus instintos para encontrar su camino.