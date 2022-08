Wired Productions anuncia su participación en la Gamescom 2022, con varios de sus juegos nuevos presentes

Wired Productions también presenta The Last Worker, una esperada aventura narrativa en primera persona centrada en nuestra lucha en un mundo cada vez más automatizado. Con un elenco de estrellas que incluye a Ólafur Darri Ólafsson, Jason Isaacs, Clare-Hope Ashitey, David Hewlett, Zelda Williams y Tommie Earl Jenkins, The Last Worker promete una experiencia única de inmersión y reflexión entregada con un estilo artístico artesanal. The Last Worker estará disponible en PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5, Nintendo Switch y Oculus.

El siguiente es una aventura de puzles envuelta en una poderosa historia de amor, Tin Hearts. Ambientado en una versión alternativa de la era victoriana, Tin Hearts verá a los jugadores guiar a una tropa de traviesos soldados de juguete a través de un mundo de belleza, magia y misterio. Creado por los creadores de la serie Fable, Tin Hearts puede tener el tamaño de un juguete, pero tiene el corazón de un gigante. Tin Hearts estará disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PSVR, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Quest.