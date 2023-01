Y con la moda de las inteligencias artificiales... Detroit: Become Human llegó a las 8 millones de copias vendidas

En el juego, nos encontramos en un futuro no tan lejano, donde la tecnología ha avanzado tanto, que ahora encontramos androides híper realistas, capaces de realizar cualquier tipo de trabajos, desde guardias de seguridad hasta servidores sexuales. Son capaces de razonar, obedecer órdenes y... Tener sentimientos. La historia tiene tres protagonistas androides, y las decisiones del jugador definirán sus destinos.

Las ventas de un videojuego representan gran parte de su éxito como producto, con factores como la crítica profesional y la opinión de los jugadores. Para el estudio francés Quantic Dream , especializado en aventuras narrativas, los números siempre han estado de su lado, y sus títulos, como Heavy Rain y Beyond: Two Souls han demostrado ser bastante rentables. Ahora es el turno de Detroit: Become Human .

Según información oficial proporcionada por el estudio, Detroit: Become Human , que estrenó originalmente en PlayStation 4 en 2018, y un año después en PC , acaba de sumar, en esta última plataforma, 2.5 millones de copias vendidas, que suman un total de 8 millones de unidades en todas las plataformas, excluyendo cuando se ofrecía como parte de un servicio de suscripción.

“El éxito continuado de Detroit: Become Human, pero también de Heavy Rain y Beyond: Two Souls, se debe a la calidad de estos títulos, a su perdurable atractivo para los jugadores de PC, así como al trabajo minucioso y a largo plazo de nuestro equipo editorial. Estamos encantados de presentar nuestras obras a un público cada vez más amplio y joven, y en todos los continentes. A finales de 2022, también vimos un nivel récord de ‘wishlisting’ sobre estos tres títulos, lo que nos da esperanzas de un 2023 igualmente excepcional”, puntualizó.

Que el éxito de Detroit: Become Human se convierta en una buena razón para que le des una oportunidad, si no lo has probado, pues estamos ante una de las historias de ciencia ficción y robótica más apasionantes que podemos encontrar en la industria de los videojuegos, con tantos dilemas morales como decisiones difíciles. Al fin, el jugador tiene la última palabra, si los androides piensan, sufren y aman, ¿son seres vivos?