Qatar 2022: Puerto Rico, Guatemala y Panamá arrancan la primera ronda de las eliminatorias de Concacaf

Las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 arrancan este miércoles con la disputa de la fecha inaugural entre los países que, según el ranking FIFA, no lograron el cupo dentro de la octagonal final.

Un total de 30 representaciones nacionales, divididas en seis grupos de cinco equipos, buscarán los últimos tres cupos restantes para etapa definitiva que brindarán las tres plazas y media de Concacaf en el Mundial de Qatar 2022.

Cabe resaltar que en la ronda final ya se encuentran instalados México, Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica y Honduras, debido a su mejor posición en la clasificación de selecciones de la FIFA.

El primer enfrentamiento de la jornada lo protagonizarán San Cristóbal y Nieves ante Puerto Rico, duelo que será el comienzo de la eliminatoria. Seguidamente, Surinam y las Islas Caimán competirán en el estadio Franklin Essed.

Los países como El Salvador, Canadá, Guatemala, Panamá, Trinidad y Tobago, y Haití, habituales contendientes directos por un cupo en los campeonatos mundiales, son los principales favoritos para ganar sus grupos y avanzar a la siguiente etapa donde se definirá a los tres clasificados a la octagonal definitiva.

El formato de la primera ronda indica que los ganadores de cada grupo avanzarán a una serie de cruces directos de donde saldrán los tres combinados que accederán a la etapa final.

Primera ronda

24/03: San Cristóbal y Nieves vs. Puerto Rico, 2:00 pm.

24/03: Surinam vs. Islas Caimán, 4:00 pm.

24/03: Antigua y Barbuda vs. Montserrat, 4:00 pm.

24/03: República Dominicana vs. Dominica, 5:00 pm.

24/03: Guatemala vs. Cuba, 6:00 pm.

25/03: Haití vs. Belice, 3:00 pm.

25/03: Curazao vs. San Vicente y Granadinas, 4:00 pm.

25/03: Trinidad y Tobago vs. Guyana, 5:00 pm.

25/03: Panamá vs. Barbados, 6:00 pm.

25/03: Canadá vs. Bermudas, 6:00 pm.

25/03: El Salvador vs. Granada, 8:25 pm.