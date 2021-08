Alberth Elis viajará a Francia y la Selección de Honduras lo perderá para eliminatorias de septiembre

Honduras tendrá que enfrentar el inicio de las eliminatorias al Mundial de Qatar sin Alberth Elis. El futbolista actualmente se recupera de la cirugía del quinto metatarsiano del que fue sometido, además, a esto se le suma que en estos próximos días estará cerrando su fichaje con el Burdeos de Francia.

La Selección Nacional se concentrará desde el domingo 30 de agosto para encarar el largo viaje a Montreal, donde se medirá a Canadá el 2 de septiembre; luego volará desde el país de la hoja de maple directo a San Salvador para jugar allá el 5 de septiembre. Cierra el 8 de septiembre frente a Estados Unidos en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Ver. LOS HORARIOS DEFINIDOS DE LA OCTAGONAL DE CONCACAF

Elis actualmente se encuentra en Honduras realizando terapias y entrenando en el gimnasio. El futbolista hondureño llegará a la liga francesa en el momento que se da el bum con el fichaje de Leo Messi con el PSG de Francia y ahora las cámaras del mundo estarán centradas en lo que sucede en la Liga 1 del país galo.

De concretar su fichaje por el Girondis de Burdeos, Alberth Elis tendrá la posibilidad de enfrentar a las estrellas del PSG que cuenta con su gran estrella Lionel Messi, sumados más Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Di María y Donnarumma. Se miden el 6 de noviembre en el estadio Stade Matmut-Atlantique de la ciudd de Bordeaux.

Leer. FIFA DESBLOQUEA AL BOAVISTA TRAS PAGAR FICHA DE ELIS AL DYNAMO

Luego que el Boavista lograra pagarle a la MLS el resto de la ficha de Elis, el club portugués ahora puede vender y comprar jugadores. La “Panterita” jugará a préstamo con el Burdeos, pues el Boavista de Portugal seguirá siendo el dueño de su ficha.

El Girondis de Burdeos perdió 2-0 el primer partido, luego tendrá un calendario pesado enfrentando al Marsella, Angers, Niza, Saint-Etienne, Montpellier, Renne, Nantes y Mónaco. Aquí solo equipos pesados tendrá el conjunto de Burdeos ahora con nuevos inversionistas y buscará ser protagonista en una liga que se suma a la alta gama.

CALENDARIO DEL BURDEOS

15-08-21 Marsella vs Burdeos

22-08-21 Burdeos vs Angers

28-08-21 Niza vs Burdeos

11-09-21 Burdeos vs Lens

18-09-21 Saint-Etienne vs Burdeos

21-09-21 Montpellier vs Burdeos

25-09-21 Burdeos vs Rennes

02-10-21 Mónaco vs Burdeos

16-10-21 Burdeos vs Nantes

23-10-21 Lorient vs Burdeos

*06-11-21 Burdeos vs PSG