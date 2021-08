Así han sido los últimos arranques eliminatorios de Honduras con Rueda, Luis Suárez y Jorge Luis Pinto

La Selección de Honduras inicia este 2 de septiembre el camino al Mundial de Qatar 2022 al ponerse en marcha las eliminatorias y lo hará de visita frente a la peligrosa Canadá en Toronto. Son tres partidos en 10 días y se debe aprovechar ya que ahora hay más rivales y todo será más ajustado.

¿Pero, cómo les ha ido a los entrenadores anteriores en los comienzos de eliminatorias? Lo que bien inicia termina bien. Reinaldo Rueda rumbo a Sudáfrica 2010 y Luis Fernando Suárez camino a Brasil 2014 iniciaron ganando cuatro puntos de nueve disputados.

Leer. CANADÁ YA SUPERÓ A HONDURAS EN EL NUEVO RANKING FIFA

Mientras que rumbo al Mundial de Rusia 2018 con Jorge Luis Pinto, la cosa comenzó mal; se inició perdiendo en casa ante Panamá, rival directo, luego se cerró cayendo muy feo, por goleada ante Estados Unidos. Esa abultada cantidad de goles fue la que nos dejó afuera de Rusia. En estas tres primeras fechas solo se le ganó a Trinidad y Tobago.

Honduras tendrá ahora con Fabián Coito un arranque de la octagonal muy complejo, con dos visitas; primero está Canadá y luego la aduana del estadio Cuscatlán para medir la fortaleza de El Salvador que entrena Hugo Pérez. En casa se cierra la tercera fecha eliminatoria en casa ante Estados Unidos.

Leer. FENAFUTH Y SINAGER ULTIMAN DETALLES PARA LAS ELIMINATORIAS

¿Cuántos puntos podrá hacer Honduras con Coito en estas primeras fechas? Las matemáticas son claras, si se logra sacar cuatro puntos o más será un gran impulso, pues es un gran pelotón de selecciones que estarán en esa pelea por las tres plazas y media para el Mundial de Qatar 2022.

ASÍ HAN SIDO LOS ARRANQUES ELIMINATORIOS DE HONDURAS

ELIMINATORIAS SUDÁFRICA 2010

11-02-09 Costa Rica 2-0 Honduras

28-03-09 Trinidad y Tobago 1-1 Honduras

01-04-09 Honduras 3-1 México

ELIMINATORIAS BRASIL 2014

06-02-13 Honduras 2-1 Estados Unidos

22-03-13 Honduras 2-2 México

26-03-13 Panamá 2-0 Honduras

ELIMINATORIAS RUSIA 2018

11-11-16 Honduras 0-1 Panamá

15-11-16 Honduras 3-1 Trinidad y Tobago

24-03-17 Estados Unidos 6-0 Honduras

ELIMINATORIAS QATAR 2022

02-09-21 Canadá vs Honduras

05-09-21 El Salvador vs Honduras

08-09-21 Honduras vs Estados Unidos