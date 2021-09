Carlos Pineda previo al choque ante Canadá: "Hay que comenzar con pie derecho y ganar esos juegos directos"

Follow @GustavoRocaGOL

Carlos Pineda, jugador del Olimpia y que ahora es seleccionado por Honduras, está comprometido con la causa de la "H". El mediocampista es claro en su exposición previo al viaje a Canadá para la primera batalla pre mundialista contra los de la Hoja de Maple.

"El grupo es consciente de la responsabilidad que es estar en una eliminatoria y sabemos lo que esto significa, nos preparamos cada día de la mejor manera. Yo me siento bien, en los Olímpicos pude jugar sin ningún problema, al regreso en el Olimpia también pude participar, solo en el último partido que el profe decidió no involucrarme, pero físicamente estoy al 100. He tenido una buena recuperación y con buen ritmo en los partidos", comenzó diciendo el volante en una conferencia de prensa.



Pineda habló del rival más cercano en la eliminatoria. "De Canadá hemos visto en la Copa Oro y en la Nations League, pasamos pendientes de mucha información de ellos, hay que encarar los partidos porque nadie sabe lo que va a pasar dentro del terreno, nuestro objetivo obviamente es conseguir los tres puntos que sería maravilloso, ya dentro de la cancha pueden pasar muchas cosas, pero el objetivo es ir a Canadá y hacer un buen partido y mostrar nuestras armas".



Carlos Pineda también se dio un tiempo para responder a los críticos que reprochan su llamado a la Selección de Honduras por Fabián Coito. Muy mesurado en su respuesta, eso sí.

"Uno como jugador está expuesto a las críticas, uno lo tiene que tomar de forma positiva como una motivación para seguir mejorando cada día, siempre me he enfocado en superarme cada día, ser mejor que mi mismo y esa es mi motivación cada día. Uno está expuesto ante las críticas y es parte del fútbol, alguna gente lo toma de diferente manera pero uno tiene que saber lo que puede aportarle a la selección", expresó.



La felicidad de Carlitos Pineda es palpable, en cada respuesta sonreía como niño ilusionado. "Me siento feliz, este es el sueño de todo jugador de representar al país en el camino al Mundial. Ahora hay que responder porque representamos a Honduras a nivel mundial".



"Canadá es un rival difícil, todos los partidos de eliminatoria son cerrados, se definen por detalles y creo que el que cometa menos errores se va a llevar el partido. Canadá está para pelear esos puestos al Mundial, igual que nosotros, hay que comenzar con el pie derecho y ganar esos juegos directos", enfatizó.



Y cerró enviándole un mensaje a la afición hondureña. "El apoyo de la afición es importante, a uno que le ha tocado apoyar a la selección y que ahora le toca ser parte, lo valora mucho. Espero que la gente sea nuestra roca y espíritu de lucha, nosotros queremos lo mejor para la selección".