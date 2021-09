Edwin Solani viaja a Toronto muy positivo: "Nosotros vamos con la mentalidad de ir a ganar a Canadá"

Follow @GustavoRocaGOL

Edwin Solani Solano, jugador del Marathón, y quien se ha ganado la confianza de Fabián Coito en la Selección de Honduras, compareció en conferencia de prensa previo al viaje hacia Canadá.

El pequeño jugador hondureño es sincero al aducir que él trabaja siempre para ser titular. "Soy un futbolista que siempre entrena para ser titular, tenemos un técnico que decide, pero si no, tocará apoyar al otro compañero y que las cosas se hagan bien".



Solani Solano asegura que su sueño siempre es estar con la "H" y representando al país. "Desde que me convertí en futbolista siempre trabajé para estar en la selección, siempre me preparé para eso. Con respecto a las críticas, esto es parte del fútbol, unos te quieren y otros no, a nosotros solo nos toca trabajar y hacer las cosas bien".





Finalmente asegura que van por el triunfo a Canadá. "Nosotros vamos con la mentalidad de ir a ganar a Canadá, si no se puede, tenemos que buscar no perder porque sabemos que un punto de visita es oro, lo hablamos con los compañeros que si no se puede ganar, tratar de no perder. Yo siempre soy positivo y apuesto a sacar los tres puntos en Canadá".

La delegación de Honduras viajará este domingo al mediodía a Toronto, Canadá, lugar de la primera batalla y donde se buscará dar un golpe. La selección catracha se mide a la de Jhon Herdman el próximo jueves a las 6:05 de la tarde (hora Honduras).