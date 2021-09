Hugo Pérez se quita la presión ante Honduras: ''No salimos obligados, sino que tenemos el deseo de ganar''

El técnico de la Selección de El Salvador, Hugo Pérez, compareció en conferencia de prensa después de igualar 0-0 ante Estados Unidos, su primer desafío de cara al Mundial de Qatar 2022.

Al momento de ser consultado por la obligatoriedad que tienen por sumar sus primeros tres puntos en este duelo ante Honduras, Pérez explicó que el término 'obligación' no es el correcto.

''No salimos obligados, sino que tenemos el deseo de ganar y eso es diferente. En el fútbol no hay obligaciones, solo deseos y el anhelo que tenemos de poder hacer a nuestra gente. La obligación es portarnos bien, seguir trabajando y no estar satisfecho por este empate''.

Pérez no escondió su concepto en relación a lo que piensa de la escuadra de Fabián Coito. ''Honduras es un excelente equipo y haremos todo lo posible por sacar un triunfo''.

El estratega de la Selecta no quiso profundizar más en lo que tiene Honduras y se limitó a esperar mejor tener más claro lo que sucedió en este primer partido ante Estados Unidos.

''Tengo que analizar primero el partido de esta noche, ya mañana comienzo a pensar en Honduras. No vi el partido y sé que fue 1-1 si no me equivoco. Lo que quiere ver son las cosas que hicimos bien o mal, lo que podemos mejorar y ya mañana en la tarde pensar en Honduras''.

Sobre el hecho de no aprovechar mejor la localía. ''Son dos puntos que se dejan en casa, pero creo que en una cosa que estoy satisfecho es el esfuerzo que todos los jugadores dieron y la manera de no achicarse".

Y agregó. ''Yo hubiera querido ganar, en casa hay que sacar la mayoría de los puntos que podamos. Me voy satisfecho, pero no por el empate, sino por el esfuerzo''.

Hugo Pérez cree que sus dirigidos deben mejor en aspectos claros. ''Me hubiera gustado tener más la pelota, crear más, finalizar las jugadas que tuvimos y ser un poco más contundentes''.