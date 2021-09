"Keylor Navas ha impedido la victoria", DT de Panamá habla tras empate contra Costa Rica

Follow@michellmidence

Thomas Christiansen, quien dirige a la Selección de Panamá, da declaraciones a la prensa sobre como observo el desempeño del equipo y de su rival Costa Rica. El hispano considera que Keylor Navas fue el salvador del equipo tico.

La Selección de Panamá empató 0-0 ante Costa Rica en el inicio de la Octagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, en un duelo dominado por los panameños y donde se vio el regreso del arquero tico a la selección.

Christiansen señala que: "Se nos queda un poco, no voy a decir con cara de tonto, pero decepción en nuestro rostro por el partido y cómo fue casi desde el inicio hasta el final". La Selección de Panamá no puedo derrotar a los costarricenses en el inicio de las eliminatorias de Concacaf.

Thomas Christiansen junto a la Selección de Panamá.

El técnico considera que quien salvó la noche para los ticos fue Keylor Navas, añade "Yo creo que ha sido más acierto de Keylor, ha estado espectacular en las intervenciones que ha tenido y eso nos ha impedido llevarnos la victoria".

Keylor se convirtió en la figura del partido salvando a Costa Rica de múltiples ocasiones de gol que tuvieron los canaleros, jugadores como Alberto Quintero y Édgar Bárcenas tuvieron oportunidades para anotar pero Navas salvó el juego.

Keylor Navas fue el salvador de Costa Rica

El partido fue dominado por Panamá, la Selección de Costa Rica no creó peligro en el transcurso de los 90 minutos, Thomas continúa diciendo, "He felicitado a mis jugadores por su compromiso, por ese espíritu y esas ganas de ganar el partido, pero al final no ha podido ser".

"Un dominio total de buen fútbol, creando las ocasiones que deberían ser suficientes como para ganar un partido" añadió el estratega panameño, quien no logró culminar el partido con el gol que buscaban para la victoria.

"No fuimos capaces en el último tramo de meterla adentro, tuvimos buen movimiento entre líneas, combinación entre los extremos con el medio centro, pero al final no podemos estar contentos del todo porque no nos hemos podido llevar los tres puntos", concluyó Christiansen.