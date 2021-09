Asistente del "Tata" Martino rechaza las críticas: "Creo que el equipo ha hecho las cosas bien"

El seleccionador temporal de México, el argentino Jorge Theiler, rechazó este martes las críticas recibidas por el combinado azteca tras las dos primeras fechas del octagonal de Concacaf clasificatorio para el Mundial de Catar-2022.



"La verdad que no sé por qué las críticas, yo creo que el equipo ha hecho las cosas bien, en los dos partidos que ha jugado los ha ganado bien y fue protagonista", señaló Theiler durante la conferencia de prensa virtual previa al partido contra Panamá.



México encabeza el octagonal con seis puntos, tras un pleno de victorias contra Jamaica (2-1) en casa y frente a Costa Rica de visita (0-1).



En la tercera fecha que disputará el miércoles, el equipo mexicano se jugará el liderato frente a Panamá, en partido a disputarse en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.





Pese al pleno de victorias en el octagonal, que otorga tres boletos directos y un repechaje para Catar-2022, la prensa deportiva y una parte de la afición mexicana ha criticado al 'Tri' por su juego y por no haber ganado con mayor holgura sus compromisos.



"Cada uno verá lo que quiera ver, las críticas son respetadas y si se puede sacar algo positivo de las criticas las sacaremos", señaló Theiler, remplazo temporal del convaleciente DT argentino Gerardo Martino en la selección mexicana.



"Gerardo (Martino) tomará cartas en el asunto y se corregirá lo que se tiene que corregir, pero nosotros estamos conformes con el plantel y las cosas y si se tiene que mejorar se mejorará seguramente.



Según el asistente del "Tata" Martino, México "ganó bien" a Jamaica, mientras que contra Costa Rica "hizo un muy buen primer tiempo" donde el 1-0 "se quedó corto".



Theiler no dio pistas sobre la oncena que sacará ante Panamá.



Respecto a la polémica por la titularidad del nacionalizado delantero argentino Rogelio Funes Mori, muy criticado por la afición por su falta de gol en este octagonal, Theiler defendió la actuación del atacante de Monterrey.



A Rogelio "lo vemos muy bien y con la moral muy alta", afirmó el estratega argentino.



Theiler también alabó el trabajo del otro delantero azteca, y posible sustituto de Funes Mori, Henry Martín.



"Henry está haciendo las cosas muy bien, seguramente el próximo partido tendrá posibilidades para jugar, es un gran jugador, a él no le hace falta demostrar nada", dijo Theiler.