Hugo Pérez, molesto con El Salvador tras la goleada: "No hay excusas, tenemos que cambiar la mentaldiad"

Goleados y desesperados, esta fue la imagen que dejó El Salvador en su visita a Toronto donde fueron goleados por Canadá 3-0 en el BMO Field de Toronto, colocándose en la séptima posición de la octagonal de Concacaf.

Los guanacos venían de empatar sin goles ante Estados Unidos y Honduras en casa sin realizar un juego vistoso y generar costante peligro, algo que tampoco sucedió este miércoles tras no disparar al arco en todo el encuentro.

Tras encajar la tercera anotación a los 70' minutos, La Selecta entró en la desesperación con pelotazos sin seguir un plan estratégico, situación que molestó a su entrenador Hugo Pérez.

"Caímos en la desesperación después del tercer gol y tratamos de jugar de una manera que no sabemos jugar: Pelotazos largos, rifar la pelota...Nos caímos", comentó el estratega, quien apuntó que su escuadra falló en momentos clave, pues en los primeros diez minutos ya caían 2-0.

Y agregó que su los guanacos salieron "muy flojos. Perdimos el balón y no recuperábamos bien y esos minutos nos cuestan los goles".

Pérez hizo énfasis en que El Salvador fue débil psicólogicamente, limitándoles a estar a la altura frente a una Canadá que tenía hambre de triunfo tras igualar los dos partidos previos.

"No nos alcanza. Hay un cambio de mentalidad que tenemos que tener y pensé que lo habíamos cambiado en Copa Oro pero hoy nos faltó eso, no puede ser que nos anoten en los primeros minutos dos goles. No tenemos excusas", culminó Hugo Pérez.