La convocatoria de Panamá para la triple fecha FIFA de octubre: varias novedades y un regreso   

Thomas Christiansen presentó la convocatoria de los futbolistas que estarán disponibles para Panamá en la triple fecha de octubre, donde se enfrentarán a El Salvador, Estados Unidos y Canadá.

Definido el futuro de Ronald Koeman en Barcelona tras el desastre en Champions



La selección canalera tiene varias novedades como Freddy Góndola, Abdiel Arroyo, Ismael Díaz y Christian Martínez. Además del regreso de Gabriel Torres, quien había sido ausencia la pasada fecha FIFA.



Todo esto por un bajo rendimiento y una situación complicada en la que se encontraba con el Pumas en la Liga MX. Ahora juega para el Alajuelense de Costa Rica.





CONVOCATORIA DE PANAMÁ



Arqueros

Luis Mejía - CA Fénix (URU)

José Calderón - San Francisco FC (PAN)

Orlando Mosquera Always Ready (BOL)



Defensas

Michael Amir Murillo - RSC Anderlecht (BEL)

César Blackman - FC DAC 1904 (SVK)

Fidel Escobar - AD Alcorcón (ESP)

Jiovany Ramos - Atlético Venezuela (VEN)

Óscar Linton - FC Imabari (JPN)

Éric Davis - FC DAC 1904 (SVK)

Harold Cummings - Always Ready (BOL)

Jorge Gutiérrez - Tauro FC (PAN)



Volantes

Édgar Bárcenas - CD Leganés (ESP)

Aníbal Godoy - Nashville SC (USA)

José Luis Rodríguez - Real Sporting de Gijón (ESP)

Alberto Quintero - Universitario (PER)

César Yanis - CD Del Este (PAN)

Abdiel Ayarza - Cienciano (PER)

Eduardo Guerrero - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Armando Cooper - Árabe Unido

Christian Martínez - Plaza Amador

Los nuevos memes que hacen pedazos al Barcelona: Koeman, la Europa League y Messi son protagonistas



Delanteros

Rolando Blackburn - The Strongest (BOL)

Alfredo Stephens - Aragua FC (VEN)

Jair Catuy - Always Ready (BOL)

Gabriel Torres Alajuelense - (CRC)

Abdiel Arroyo - Árabe Unido

Ismael Díaz - Tauro F. C.

Freddy Góndola - Always Ready (BOL)