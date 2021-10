Amado Guevara sobre Fabián Coito: "Ya no tiene esa cabeza fría para tomar las decisiones correctas"

La Selección de Honduras cayó derrotada 3-0 en su visita a México y ahora se ha complicado más en las posibilidades de llegar al Mundial de Qatar 2022.

Tras caída en el estadio Azteca, el excapitán de la Bicolor, Amado Guevara, fue muy claro al asegurar que le preocupa no solo la derrota, sino la poca creatividad para generar.

"El funcionamiento nos vuelve a quedar a deber, se regresa otra vez al cambio de sistema, jugadores y eso preocupa de no tener un equipo base , los resultados se nos vuelven cada vez más complicados y el mundial más lejos".

Y sobre el funcionamiento. "Honduras salió con un 5-3-2, pero no se miraba trabajando las líneas. Poner jugadores como Danilo Acosta de lateral izquierdo, no puedes exponerlo en un estadio como el Azteca y darle la camisa de titular".

Guevara considera que los aztecas no pasan gran momento y se debió aprovechar ese aspecto. "México a nivel individual tiene de sobra, pero no es una selección que te va atropellar o pasar por encima. Lastimosamente pasó la jugada de Maynor y ahí cambia en su totalidad, pero veo jugadores como Kevin Álvarez en posición de lateral izquierdo y nunca lo había visto, eso me sorprende. Ya no tiene esa cabeza fría para tomar las decisiones correctas".

Otras de las preocupaciones del "Lobo" Guevara: "La figura sigue siendo "Buba" López pese a la gran cantidad de goles que ha recibido. Creamos muy poca oportunidad de gol. Hoy no me acuerdo de una tapada de Memo Ochoa y ese cambio de jugadores no genera confianza".

Ya pensando en lo que se debe hacer para vencer a Jamaica. "Los líderes deben de trabajar en lo que viene, eso es lo importante, ¿cómo?, no sé, pero hay que ganar. Hay que recuperar lo físico, anímico y el miércoles es una final que hay que ganar aunque sea medio a cero".

Además recalcó: "Son muchas cosas las que preocupan, pero sobre todo el funcionamiento. El equipo sigue sin mostrar una idea clara".