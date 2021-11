Hora y canal: México va por su revancha ante Estados Unidos por las Eliminatorias de Qatar 2022

Aunque encabeza las eliminatorias de Concacaf a Qatar-2022, México no quiere cerrar el año sin tomarse este viernes una pequeña revancha ante Estados Unidos, su verdugo en las recientes finales de la Copa Oro y la Liga de Naciones.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias de Concacaf

El 'Tri', única selección invicta en el octogonal de Concacaf junto a Canadá, visitará en la séptima jornada a su vecino y acérrimo rival en el TQL Stadium de Cincinnati (Ohio), en un choque que arrancará a partir de las 8:05 PM (hora de Honduras).

Con 14 puntos, en cuatro triunfos y dos empates, México supera por tres unidades al irregular combinado estadounidense, que recuperará a su estrella Christian Pulisic tras su ausencia por lesión en las fechas de octubre.

Por precaución, el delantero del Chelsea no saldrá en el once titular frente a la mermada zaga mexicana, que no podrá contar con Néstor Araújo (Celta de Vigo) por sanción.

El técnico Gerardo Martino confiará los galones en defensa al pujante Johan Vásquez (Génova) y podría optar en el centro del campo con los veteranos Héctor Herrera (Atlético de Madrid) y Andrés Guardado (Betis).

En ataque, se espera que el 'Tata' ponga en liza a su temible tridente formado por los talentosos Hirving 'Chucky' Lozano (Nápoles) y Jesús 'Tecatito' Corona (Oporto) y el definidor Raúl Jiménez (Wolverhampton).

Alejado casi un año por una fractura de cráneo, México echó de menos la pólvora de Jiménez en los dos torneos de Concacaf de 2021, en los que Estados Unidos desafió su tradicional hegemonía en la región.

Las bajas de EUA y Pulisic en el banquillo

Por su parte, para doblegar a un México con el orgullo herido, Gregg Berhalter tendrá a sus órdenes a Christian Pulisic, todavía entre algodones por el esguince de tobillo sufrido con la selección en septiembre.

El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha pedido públicamente a Estados Unidos que cuiden a su delantero, a quien ha usado con cuentagotas en los últimos partidos.

"Christian no va a comenzar el partido mañana", confirmó Berhalter. "El sentido común nos dice que no lo puedes alinear en un partido así cuando solo lleva cuatro entrenamientos y ha estado de baja dos meses".

El DT norteamericano no tendrá a su disposición a los lesionados Sergiño Dest (FC Barcelona) y Gio Reyna (Borussia Dortmund), pero aspira a completar un trío de victorias que contribuya a que su equipo se haga respetar más ante México.

En las anteriores cinco eliminatorias mundialistas de Concacaf, Estados Unidos venció cuatro veces consecutivas al equipo azteca como local por marcador de 2-0 y perdió en la última por 2-1.

Posibles alineaciones

Estados Unidos: Zach Steffen; DeAndre Yedlin, Miles Robinson, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah; Brenden Aaronson, Paul Arriola y Ricardo Pepi.

México: Guillermo Ochoa; Luis 'Chaka' Rodríguez, Johan Vásquez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado; Hirving Lozano, Jesús Corona y Raúl Jiménez.

Horario: 8:05 PM de Honduras.

Transmisión: Canal 11.