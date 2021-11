Bryan Acosta luego de la debacle: "Nos vamos sin palabras, siento impotencia y estamos dolidos"

Honduras sufrió una dura derrota 2-1 de visitante ante Costa Rica y tiene prácticamente imposible ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Lo que dice la prensa mundial tras el fracaso de la Selección de Honduras



La Bicolor se perderá un segundo Mundial consecutivo y Bryan Acosta, jugador nacional dio la cara para hablar de la caída en el último minuto



“Hoy tuvimos muchas oportunidades y tuvimos que aprovecharlas, estoy sin palabras, muy dolido”, comenzó diciendo.





“Es duro. Siento tristeza. Todos los compañeros, cuerpo técnico; soñábamos con ir a otro Mundial y no hay palabras para describir esto. No nos merecíamos irnos así, no hay palabras”, agregó.

"Cuando llegué a Honduras dije que el margen de error era mínimo y hoy estamos afuera del Mundial"



Los jugadores catrachos salieron muy golpeados tras el partido, ya que disputaron unos buenos 90 minutos y pudieron sacar la victoria de San José.



“Siento impotencia, merecíamos más hoy. La verdad que pensábamos darnos una alegría, teníamos todo y al final del partido recibimos otro trago amargo. Nos vamos sin palabras”.

“No hay palabras, no sabría que decirles a los hondureños. Estamos dolidos… (llora en silencio), siento tristeza como ellos (los aficionados) están. Esto es fútbol y a veces creemos que es injusto, pero los resultados no se pudieron dar”, sentenció.