$!“Nos han robado”: filtran el audio e imágenes del VAR que decidió la polémica acción de Perú ante Uruguay; ¿fue gol o no?

Existan pruebas o no, las eliminatorias sudamericanas siempre tendrán puerta para la polémica, misma que acontenció en el triunfo de Uruguay 1-0 frente a Perú .

Tras el partido se filtró el audio de los asistentes en el VAR donde se definió la decisión como no gol, junto a imágenes televisivas de ayuda donde reflejan que el balón no entró en su totalidad a la meta.

“Le dije al árbitro que lo revise y me dijo que lo revisó. Pero le digo que toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado. Es un robo, es un VAR”, reclamó frustrado Alexander Callens dentro de la cancha.

VAR: Vamos a chequear con la cámara, deja seguir. Más, más, está en juego ahí. Chequeado no entró.

Central: ¿No entró?

VAR: No. Tenemos que mandar esa imagen, para esa imagen. Esta, vuelve, vuelve, adelante, ahí está. El balón no entra todo. Vamos a hacer un zoom acá. El balón no entra todo. Vamos a enviar esa imagen.