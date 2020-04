Katana Gaming equipo participante del Torneo League of Legends   

#ClaroQueMeQuedoEnCasa: y es que el torneo League of Legends de Diez junto con Claro cada vez está más cerca, por lo que te damos a conocer algunos de los equipos que estarán presentes, a cada uno lo puedes seguir en el torneo de este sábado a la 1:00PM por medio del Canal Oficial de Youtube de Diez.



Uno de los equipos participantes es Katana Gaming, quien su capitán cuenta cuál ha sido su trayectoria en los deportes electrónicos y el porqué decidió escoger a League of Legends como su eSports favorito.



Álvaro Reyes, capitán del Katana Gaming, quien empezó a incorporarse a los deportes electrónicos desde el 2013 donde en ese entonces los tomaba únicamente como un pasatiempo, hoy en día considera a League of Legends como su videojuego favorito.



Álvaro junto con su equipo Katana Gaming estan a la espera del torneo.

"Es un juego sumamente diferente a los demás, tienen una gran variedad de campeones (personajes) lo cual da la opción de escoger, por lo que es diferente y esto es lo que me mantiene atraído al juego y no he visto la necesidad de cambiarme de este". explicó durante la entrevista.

¿Cómo surge la idea de este capitán de formar un equipo?

"Entre amigos jugábamos y justamente éramos cinco por lo que dijimos, ya que jugamos todos los días armemos un equipo, esto fue alrededor del 2016 y 2017 jugando mini torneos que se nos presentan, pero siempre tomando únicamente como pasatiempo, nos formalizamos el año pasado tomando esto ya de manera formal, como un deporte en sí".



Álvaro considera que en Honduras hay suficiente comunidad de League of Legends para poder tener una propia Liga de este videojuego. "En Honduras se debería de empezar a promover el juego porque aquí hay lo suficiente para poder formar torneos entre nosotros e incluso una Liga".

¿Cuál es el jugador favorito de League of Legends de Alvaro Reyes?

"Peanut me llamó la atención ya que fue miembro de un equipo él cual a mi me gustaba, además de eso él usaba bastante a mi campeón favorito, que es Lee Sin, por lo que me gusta la manera que el juega".



Así mismo, nos comenta porque Lee Sin, un personaje de la comunidad de LoL, también denominado campeón, le llama la atención ya que tambien este es el campeón de su jugador favorito. "Mi favoritismo por Lee Sin es interesante ya que me gusta el rol de la jungla por la ventaja que da de moverse, aunque este rol es un poco complicado, entonces creo que me llegue a enamorar del campeón por la versatilidad que tiene así como la movilidad, ya que no todos los campeones la tienen”.



Jugador y campeón favorito del capitán del Katana Gaming.

"En todo caso, si me llegaran a banear a Lee Sin, elegiría a Vi, ya que es el siguiente campeón que tengo buen rendimiento, este también tiene bastante movilidad que puede lograr llegar a chocar con un campeón, por lo que siento que se pega bastante a lo que yo busco, es decir a la movilidad, ya que yo juego más en entornos objetivos".



Así mismo el jugador del videojuego LoL, afirmó que su mapa favorito era La Grieta del Invocador, ya que esta hace que el juego sea cada día más diferente.



Como equipo, Katana Gaming está en el ranking de Oro próximos a ser Platino dentro del videojuego, por otra parte individualmente cada jugador del equipo esta en oro, en excepción de dos que se encuentran platino.

Satisfacción del equipo por la iniciativa de Diez y Claro

Para finalizar, Álvaro se mostró contento y sorprendido por la iniciativa de Diez y Claro al realizar este torneo de League of Legends y darle oportunidades a los equipos hondureños. "El hecho que se haya realizado un torneo aquí nos sorprende y más que Diez y Claro lo estén haciendo, estábamos muy emocionados pero también preocupados por no poder entrar ya que solo eran 8 equipos, pensamos que no habíamos quedado luego nos motivamos cuando vimos que se agrandó a 16".



Y es que gracias a la gran respuesta que el torneo League of Legends de Diez y Claro tuvo y a la cantidad de equipos inscritos, se decidió ampliar el registro, sumando ocho equipos más a la lista, siendo un total final de 16 equipos.





Agradecemos a todos los equipos que están siendo parte de este torneo.

Nuestras esperanzas son llevarnos al menos una victoria, porque sabemos que habrá mucha competencia, dar el mejor papel, para ello hemos estado jugando más esta semana, nos interesa esa experiencia que vamos a ganar durante el torneo, claro está que llegar a la final para nosotros es un sueño". Culminó diciendo el capitán de Katana Gaming



Recuerda que puedes seguir todo lo relacionado con el torneo desde nuestra seccion de diez.hn/esports el obtetivo de este torneo es que puedas divertirte desde casa tomando las medidas de precaución adecuadas y recuerda, #ClaroQueMeQuedoEnCasa