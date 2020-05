Sony con esta nueva opción de PlayStation VR ofrece a los usuarios el poder disfrutar al máximo sus videojuegos, con una visión de más de 360 grados los jugadores podrán ver un mundo interactivo cobrando vida a su alrededor.



Junto con la PS4 esta experiencia de realidad virtual ofrece a los jugadores más de 200 juegos para poder elegir a su gusto de todos los géneros, por lo que te presentamos los mejores para poder disfrutar con la PS VR.

Los mejores videojuegos para PlayStation VR

Vader Immortal

Este es uno de los juegos más esperados para el PlayStation VR, pues el videojuego del universo Star Wars era exclusivo de Oculus, pero ya esta por llegar al sistema de realidad virtual de Sony.



Luchar con Darth Vader es la culminación de la serie de videojuegos.

Esto será como parte de la celebración del Star Wars Day por lo que Sony anunció que Vader Immortal llegará a PlayStation VR en el verano. La serie de este videojuego tiene lugar entre las películas Star Wars:Episode III Revenge of the Sith y Episode IV A New Hope, así mismo este cuenta la historia de un contrabandista reclutado por Darth Vader.

Paper Beast

Paper Beast permite a los jugadores explorar un ecosistema vivo y llamativo donde deberás embarcar en un viaje virtual de exploración en una experiencia de juego envolvente.



Este es el mundo donde el jugador deberá envolverse.

El jugador deberá explorar este mundo y con su imaginación crear un ecosistema vivo, utilizando diseños de un entorno que se simula en el tiempo real, en este mundo se podrá interactuar con las criaturas y observar cómo responden a los cambios que produzcas a su alrededor.

No Man's Sky

Perteneciente al género de aventura y acción donde tendrás que abarcar una galaxias enteras, al momento que vayas viajando en los conjuntos de sistemas estelares cada vez más peligrosos el jugador tiene que buscar materiales extraños y comercializarlos con seres extraterrestres, al mismo tiempo se tiene que encontrar pistas para desentrañar el significado de la misteriosa existencia del universo.



Este serás tú en la misión por las galaxias.

En No Man's Sky sobrevivir depende de ti mismo, construyendo bases habitables ampliables sobre la superficie de los planetas, bajo la tierra o en las profundidades marinas, para esto el juego ofrece comprar y mejorar las propias armas y naves, de esta manera será más fácil luchar contra los piratas espaciales.

Blood & Truth

Si eres amante de los videojuegos shooter imaginate estar en uno de ellos tal y como si fuera real, Blood & Truth a través de su realidad virtual te lo permite, donde mientras estés en el juego te convertirás en un soldado de fuerzas especiales.



Con el PlayStation VR podrás sentir la vibración de las armas.

Un juego de disparos con niveles de acción y drama inspirado en The London Heist, la popular experiencia de realidad virtual. La misión del jugador será rescatar a la familia de Marsk de las garras de un despiadado jefe criminal, escalando edificios, infiltrándose en instalaciones secretas y llenando de plomo a los esbirros del enemigo.

Wolfenstein: Cyberpilot

El videojuego te transportará a la década de 1980 a la ciudad de parís esto para poner a prueba tus dotes del saboteador al servicio de facciones rebeldes que intentan expulsar a los nazis.

La misión que realizamos ayudará a la residencia francesa tomando el control de máquinas de guerra nazis para utilizar su poder contra el Reich. Aquí podrás abrir paso a base de golpes, balas y fuego por la ciudad de la luz, lo que tienes que hacer es destruir las fortalezas nazi que encuentres en tu camino.

Astro Bot Rescue Mission

Toma el control de Astro para introducirte en una gigantesca aventura para poder rescatar a su tripulación, donde el caso PS VR te permitirá colocarte en el centro de la acción.



En el juego podrás transformar el mando inalámbrico DUALSHOCK 4 en numerosos dispositivos en la pantalla que te hara ayudar a Astro, lo puedes convertir de una pistola de ganchos o de agua a tirachinas y letales estrellas ninjas.



Para recibir premios podrás recoger las monedas.

Al terminar la historia principal, puedes disfrutar de 26 fases más que tendrás que desbloquear a prueba de tus habilidades en los juegos de plataformas.