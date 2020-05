Banean más de 8000 tramposos en Valorant

Desde el lanzamiento de la Beta de Valorant, Riot Games anunció que uno de sus puntos fuertes sería luchar contra los cheaters o los tramposos, incluso anunciaron que darían recompensa hasta de cien mil dólares a quienes les ayuden a luchar contra estos.



Riot Games, además han puesto énfasis en no permitir los mayores problemas que se presentan en los demás videojuegos del género shooter, por lo que han dado a conocer la gran cifra de tramposos que han sido baneados desde que el juego saliera a luz, hasta el momento la cantidad de baneados son 8,873.



Esto según Phillip Koskinas, uno de los encargados del sistema anticheat de Riot Games, esto en su cuenta de Twitter. "Hemos localizado un universo de VALORANT donde hay 8873 tramposos menos y nos hemos movido todos ahí". De esta manera lo comunicaba Phillip.

Baneo de los cheaters en Valorant

Así mismo, por medio de capturas de Discord posteaba lo que parecía ser un canal de cheaters, todo esto sin saber que él estaba dentro del mismo. Lo que llamo la atencion fue que un usuario de este canal comentaba que ellos no estaban baneados por Hardware ID, haciendo esto que Phillips se interesara más sobre el tema.





En su página oficial dieron a conocer el sistema antitrampas que el juego tendría.

Por lo que este miembro del sistema anticheat, ha dejado claro y ha destacado que no se trata de un ban HWID, aunque no logró especificar que tipo es, además agregó que los bans no estarán activos hasta el dia de mañana, por lo que sea posible que algunos cheaters todavía puedan jugar durante unas horas más.



Vea: Cómo jugar y acceder a la Beta de Valorant

Sin embargo, usuarios que no han tenido nada que ver con respecto a esto han sido baneados sin cometer ninguna infracción para esto, por lo que estos protestaron para que el problema fuera solucionado.