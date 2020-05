Lanzamiento de FIFA 21 no sufrirá retraso por el coronavirus

Luego de que la pandemia haya afectado a los procesos de producción de todas las industrias a nivel mundial, incluyendo aquellas de videojuegos, Electronic Arts, esta semana confirmó que sus franquicias deportivas, dentro de ellas la popular serie FIFA no sufrirán retrasos.



Esta información fue conocida a través del reporte financiero anual de la empresa EA, en la que también se anunció que está en sus planes lanzar 14 juegos en lo que resta del año fiscal, el cual comienza del 1 de abril y finaliza el 31 de marzo del 2021.



Sin embargo la lista no fue revelada en su totalidad, de los catorce únicamente dieron a conocer cuatro de esos títulos deportivos los cuales son:

Madden NFL 21

NHL 21

FIFA 21

Y un proyecto no anunciado, que se presume ser un nuevo juego de la serie NBA Live.

EA Play Live y adelantos de FIFA 21

Así mismo EA tiene previsto realizar un evento llamado EA Play Live este 11 de junio, donde se conectaran jugadores de todo el mundo para acercarlos a las franquicias de los juegos.

Además durante este evento digital se estarán mostrando algunos videojuegos a través de la transmisión en vivo, por lo que se espera que Electronic Arts muestra las primeras imágenes de la entrega de FIFA 21 y a su vez anuncie la fecha de lanzamiento.



Tal y como lo realizó con Madden NFL 21 durante la presentación de Xbox Series X la semana pasada, juego el cual estará disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One a partir de octubre.



Uno de los juegos ya confirmados para su lanzamiento de este año, también es la remasterización de Command & Conquer, el cual es una secuela de Plants vs Zombies para dispositivos móviles, así como el juego para realidad virtual basado en la franquicia Medal of Honor.