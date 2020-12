Videojuego del año: Ghost of Tsushima lidera las votaciones en The Game Awards

Este próximo 10 de diciembre se realizará la gala digital de The Game Awards, donde se reconoce con un premio a los mejores videojuegos del año.

Ghost of Tsushima, juego exclusivo de Sony y PlayStation, lidera las puntuaciones con un 41% de los votos, convirtiéndose en el gran favorito para adjudicarse el galardón al Mejor Videojuego del año.

No obstante, esta gala contará con una nueva modalidad ya que ahora se incluirá la categoría Player's Voice, que cuenta con el voto directo de los usuarios.

En esta sección sigue siendo el título del samurái japonés el principal candidato, pero detrás trae muy cerca a otro título de Sony: The Last of Us Part 2 con el 36% de los votos.

Completan el podio de cinco videojuegos, Hades con el 11% en el tercer lugar, Doom Eternal en el cuarto puesto y en el quinto sitio se ubica Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Las votaciones finalizan el 8 de diciembre, lo que hace poco problable que los porcentajes se modifiquen sustancialmente. En ese caso sería Ghost of Tsushima el gran ganador.

Para poder realizar tu voto debes ingresar al portal de The Game Awards y de esta manera podrás seleccionar tu videojuego favorito.