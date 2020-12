La venta de invierno de Steam ya está disponible con muchos descuentos en videojuegos

Es una de las épocas más maravillosas del año para los cazadores de ofertas, ya que las ventas de invierno de Steam 2020 ya están disponibles con descuentos en miles de videojuegos.

A partir de este martes 22 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2021, cientos de títulos estarán con ofertas a precios reducidos para el aprovechamiento de los usuarios.

Los videojuegos rompieron récord de usuarios en la cuarentena

La promoción incluirá descuentos incluso en algunos juegos recientes. Se puede ahorrar un 50% en Ori and the Will of the Wisps y NieR: Automata, mientras que Half Life: Alyx tiene un 25% de descuento.

Hades está con una rebaja de cinco dólares, por lo que ahora se encuentra a un precio de $20. También se puede ahorrar en productos como Control Ultimate Edition a mitad de precio y muchos otros títulos.

Steam también ha agregado algunos artículos de temporada que puede reclamar a través de su programa de puntos, incluidos avatares, pegatinas animadas y un perfil de temporada.

Por cada compra recibes puntos y puedes desbloquear objetos digitales con ellos. En otros lugares, Steam Chat ahora tiene reacciones en línea: puedes usar pegatinas animadas y emoticones para reaccionar a un mensaje.

Asimismo se han anunciado los nominados para los premios anuales Steam y la votación ya está abierta para las 10 categorías.

Los nominados al juego del año incluyen Hades, Doom Eternal y Fall Guys: Ultimate Knockout, todos los cuales se encuentran entre los títulos favoritos de Engadget de 2020.

Aunque Red Dead Redemption II y Death Stranding salieron el año pasado, logran el corte ya que se encuentran dentro del período de elegibilidad de 2020.

Las elecciones finalizan el próximo 3 de enero y por votación ganarás tarjetas coleccionables.