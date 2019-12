Mourinho explicó por qué decidió vivir en un hotel durante su etapa en Manchester United

Previo al duelo de esta tarde contra el Manchester United, el nuevo entrenador del Tottenham, José Mourinho reveló por qué en su etapa en los 'Diablos Rojos' vivió en un hotel.

Los periodistas lo tildaron como extraño a lo que Mou respondió: "¿Sabes cómo habría sido infeliz? Hubiera sido infeliz si hubiera estado solo en una casa".



Y agregó: "Tenía que limpiar y no quería, tenía que planchar y no sé cómo, si hubiera tenido que cocinar hubiera hecho solo huevos fritos y salchichas porque es lo único que sé hacer".

El portugués no dudó en contar cómo era vivir en ese hotel. "Hubiese sido muy infeliz. Vivía en un apartamento increíble, no era una habitación. Fue mío todo el tiempo. No fue como para que después de una semana tuviese que irme", insistió. "No, era mío. Dejé todo allí, tenía mi televisión, mis libros, mi ordenador. Era un piso, pero con un 'Tráeme un café con leche, por favor' o 'No quiero bajar a cenar, tráeme la cena'. Lo tenía todo y si hubiera estado solo en un apartamento hubiese sido más difícil. Estaba bien, más que bien", volvió a decir el luso.



Mourinho comentó que su etapa en el Manchester United le ayudó para aprender y hablar con estima de lo que allí vivió.