Shakira da a conocer los motivos por los cuales no se quiere casar con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más mediáticas en la actualidad, todo lo que hacen llama la atención de sus seguidores en las redes sociales.

Ellos llevan mucho tiempo juntos, pero no han decidido casarse hasta el momento, la cantante colombiana reveló para en el programa 60 minutes los motivos por los cuales no habrá matrimonio.



“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, explicaba Shakira.

Dentro de la entrevista también estaba Piqué quien miraba atentamente y entre risas a su mujer a la hora de responder las consultas del medio citado.

El día que se conocieron

La pareja se conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y desde ese momento han sido una de las relaciones más mediáticas en el mundo de la farándula y el fútbol.

Shakira y Piqué llevan casi una década juntos y producto de su relación tienen dos hijos.



En aquel entonces, la colombiana sería la encargada de la canción oficial del torneo, el famoso Waka Waka, con el que terminó de conquistar también al defensa catalán.

Luego de casi una década de estar juntos, tienen dos hijos, Milan de siete años y Sasha de cuatro, dos pequeños que han venido a cambiar sus vidas.

