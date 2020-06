Astrid Erazo, la guapa presentadora sampedrana, enamorada del Olimpia y apasionada por la TV

El Olimpia cumple el viernes 108 años de historia. Un equipo glorioso que se ha ganado el cariño de la mitad más uno de los aficionados hondureños. No importa la ciudad, pero allí siempre hay un seguidor del albo.

En San Pedro Sula se han ganado el cariño de una de las chicas más lindas de la TV. Rostro joven, pasional detrás de cámara y por supuesto, un amor de grandes proporciones por su amado Olimpia. Astrid Erazo es una sampedrana que cuando habla del viejo y amado león se le hace chiquito el corazón y recuerdo los años de niña cuando lo miraba junto a su abuelo.

Olimpia cumple 108 años, cómo se enamoró del club.

Desde muy pequeñita. Mi admiración por Olimpia comenzó desde que tengo conocimiento y en mi casa la mayoría somos olimpistas y con la persona que me crié que es mi abuelo, pasaba comentando sobre el león, el Olimpia. Recuerdo que en ese tiempo jugaban Tosello y Wilmer Velásquez que eran la bomba. Miraba los partidos los domingos con él, allí enojado o a veces alegre cuando se ganaba y perdía. El Olimpia me encanta, además siempre me han gustado los partidos de la liga.

¿Qué jugador ha admirado del equipo albo?

Ahorita creo que ninguno, sería mentira que le diría un jugador, pero si me dice un jugador, Wilmer Velásquez, y si es extranjero, Danilo Tosello, pero “El Matador”, siempre lo admiré.

¿Ha llorado por Olimpia?

Sí, pero tal vez de cólera (risas). Es que tengo una prima que es olimpista y creo que en una final Real España vs Olimpia y la perdimos, entonces mi prima se puso a llorar y yo al verla a llanto partido, me puse a llorar con ella. Estaba molesta pero al no haber ganado, lloré mucho.

¿Cómo llega a la televisión?

Aparte de trabajar en televisión tuve otras experiencias laborales y antes de entrar en Canal 6 estuve en otro medio donde inicié en deportes, algo diferente. Pero no había aplicado para esa área deportiva, me dijeron que me iban a enseñar poco a poco, atendí la oportunidad y estando en el barco, me querían poner cosas que no eran de mi perfil. Dije, no quiero ganarme un puesto haciendo cosas ridículas para llamar la atención del público, no me pareció, renuncié y luego en marzo del 2019 llegué a mi nuevo trabajo, hizo el casting y aquí estoy, donde me gusta. Además de estar en medios, estudié ballet, me gradué de maestra, daba clases los fines de semana y ya cuando comencé a trabajar, no pude seguir, me fui alejando de él.

La bella presentadora de televisión, Astrid Erazo, engalana la pantalla todas las mañanas en Canal 6.

¿Siempre soñó con estar detrás de la pantalla?

Muchos sueñan, creen que es fácil, decir solo presentan, pero no es así, hay que pensar lo que vamos a hablar, somos medio de comunicación y no se puede hablar cosas incoherentes porque ahora por cualquier error se hace un meme, esto y lo otro. No es una carrera fácil. Me ha tocado no solo presentar, también elaborar notas, grabar audios, buscar invitados, elaborar mi contenido semanal, enviárselo a la directora, discutirlo y ver si está de acuerdo en los temas. No me dan lo que voy a presentar, uno tiene que estar creativo. Para estar en medios se paga un precio, no hay horarios, si el fin de semana te necesitan, hay que ir. Es un sueño, quiero llegar a un medio internacional, no me quiero quedar aquí, quiero llegar más allá.

¿Cuál es el sueño como profesional que se ha planteado?

Estoy estudiando en la Universidad, estoy sacando mercadotecnia y quiero graduarme, ya solo me faltan dos años. Graduarme es una de las metas y el otro es tratar de llegar a un medio internacional. Quiero irme lejos, a un medio donde me pueda desenvolver como lo he hecho. También tengo otra alternativa, quiero emprender, me gusta mucho el maquillaje, quiero poner un estudio sino se da la oportunidad de no surcar de forma internacional.

¿Se considera linda?

Sí. Pues mi mami no creo que me mienta, ella dice que soy bella (risas).

¿Qué piensa del papel de la mujer en los medios de comunicación?

Le hablo por experiencia. En deportes creo que la figura femenina es para llamar la atención del hombre, porque la mayoría son hombres los que están sentados viendo fútbol y la mujer la ven como centro de atención y somos más que eso. Somos más que un cuerpo bonito, podemos aportar ideas, opiniones que valgan la pena porque nosotros sabemos y conocemos del tema. Creo que hay que quitar esa parte de pensar que la mujer está sólo porque es bonita, creo que no. En los medios se ha fomentado eso de que la vamos a contratar porque es linda y sabemos que estar frente a la cámara, es saber informar porque hay personas que están viendo y si habla algo que no es lo que debe informar, se mirará mal. La mujer somos más que un cuerpo y una cara bonita, también nos preparamos para estar igual.

¿Qué hace cuando se apaga la cámara, cómo es su vida normal fuera de la tv?

Me dicen que soy muy natural frente a la cámara, que no miren la diferencia cuando no estoy. No cambio mucho, si en cámara ponen una canción, me pongo a bailar, como me gusta el baile, detrás de cámara es igual. Uno siempre tiene que mostrar la mejor versión aunque tenga un mal día. Siempre hay que estar alegre porque es el trabajo. Detrás de cámara disfruto el día a día, creo que esa Astrid, falta un poco que la conozca la gente porque soy bien expresiva y si me gusta algo, y como soy fuera de cámara, si en vivo me pasa algo, no lo puedo disimular, en frente y detrás de cámara soy igual. El tema de diferencia es para la gente de noticieros, en el ambiente de revistas podemos ser más naturales.

¿De dónde es originaria su familia, sus raíces de donde vienen; es sampedrana?

Soy 100% sampedrana.

¿Su corazón tiene dueño?

Tengo novio, llevo cuatro años y medio con esa persona.

¿Cómo se conquista el corozoncito de Astrid?

Primero que nada, no soy interesada. Me gustan los detalles de la persona, no un regalo, sino cómo es esa persona conmigo y el tiempo que me vaya a dedicar, como me va a tratar. Si esa persona me trata bien, me dedica el tiempo que toda mejor busca, terminar su día de trabajo y platicar con alguien que la escuche, creo que vale mucho. Obviamente un hombre preparado, que busque a crecer, que la persona que esté a mi lado busque crecer. Un hombre que sea simpático y que me haga reír, que tenga mente futurista.

¿Qué piensa del COVID-19?

Aparte de que es una enfermedad que nos ha metido miedo, nos ha hecho recapacitar, nos ha hecho valorarnos, conocer cosas que no nos dábamos cuenta. Todo este tiempo de estar en casa, ya que antes el sábado y domingo era de ir al cine, pasar con mi novio, salir con él y la familia era ver si quedaba tiempo; entonces, aparte de que nos tenemos que cuidar, nos ha enseñado a valorar la familia. Con el hecho de despertarnos y saber que tenemos el plato de comida, nuestro techo y que ningún familiar esté contagiado, es suficiente, creo que a nosotros en medios nos toca exponernos porque estamos trabajando y compartimos con colegas que van a la calle y tenemos miedo de llevar esa enfermedad a casa. Hay que verle a las cosas siempre lo positivo, todo eso tiene un propósito, todo en manos de Dios va a mejorar.

¿Se imaginó en diciembre pasado que durante este tiempo habría tanto encierro?

No. Miraba, porque nosotros como medio comenzábamos a dar noticia de lo que pasaba en China pero no pensamos que la enfermedad podría llegar a Honduras, en cuestión de tiempo el país llegó el primer caso, luego las cadenas, toques de queda. No me imagine que iba a pasar, creo que todos nos hemos sorprendido con este 2020 que han venido cambios fuertes y golpes, una crisis, aunque gracias a Dios nosotros podemos seguir laborando, pero mucha gente perdió su empleo y la está pasando feo. Pero hay que estar en la lucha, por lo menos con salud y al tener nuestro plato de comida, hay que tratar de emprender.

¿Es mito o realidad que los futbolistas le tiran el cuento a las modelos y presentadoras de TV?

Realidad. Sí son enamorados y cuando sale la oportunidad la aprovechan. Mejor mantenerlos de lejitos (risas)

¿Algún futbolista le ha escrito, o ha salido con alguno?

Yo cuando me escribe algún futbolista le enseño los mensajes a mi novio y le dijo: mire amor, me escribió este jugador, y me responde, ha mira, juega tal equipo. Pero sí, me han escrito varios, algunos están de la Selección, pero no me sorprende porque tal vez estamos platicando un grupo de amigas y una de ellas dice, me escribió tal futbolista, entonces digo, también a mí. Estos le escriben a todo mundo, y cuando dicen un piropo se le responde gracias, pero tener una plática no, porque le tiran a toda chica.

RÁPIDAS CON ASTRID:

Color favorito: Rosado

Equipo: Olimpia

Ropa favorita: Sport a diario y formal.

Se enoja por: No comer a tiempo.

Lo que la hace reír: Un chiste o recordar una anécdota que pasé donde cometí yo el error

Café o chocolate: Chocolate.

Pizza o hamburguesa: Hamburguesa.

Religión: Evangélica

Coronavirus: Valorar a la familia

Cuarentena: Casa y trabajo

Su profesión: Presentadora de TV

Cita favorita: En la playa o el cine, me gustan las dos.