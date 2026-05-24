La alineación de Motagua para levantar la 20 contra Marathón en la Gran Final

Motagua y Marathón juegan la Gran Final del fútbol de Honduras y definen el campeón del Clausura 2026.
Javier López está dirigiendo su primera final con Motagua en donde busca además su primer título como técnico; este sería el 11 que mandaría a la cancha.
Luis Ortiz - Titular indiscutible en la cabaña del Motagua, y hoy será nuevamente estelar en la final.
Christopher Meléndez - Es el capitán en cancha del barco azul, pero tercero en la escala ya que el primero Marlon Licona y el segundo Marcelo Santos, son suplentes: el búho sale como lateral derecho.
Giancarlo Sacaza - En la zaga central el Motagua tiene garantizada la presencia del progreseño.
Luis Vega - Es una de las dudas que mantiene Javier López en su once inicial, pero de momento repetiría en la zaga central por el perfil zurdo.
Cléver Portillo - Es un jugador que viene en ascenso y pide selección incluso; titular por la lateral izquierda.
Óscar Discua - Su garra dentro del terreno de juego le ha hecho ganarse la confianza del cuerpo técnico.
Dennis Meléndez - Poco a poco volvió al nivel que se le conoció un día en Motagua y estará en la medular del campo junto a Discua.
Jorge Serrano - Motagua es otra de las dudas que tiene junto a la de Vega; se preveen dos cambios, sin embargo de momento el Puchulín saldría como estelar por la banda derecha en la segunda línea.
Jefryn Macías - Por el costado izquierdo Motagua tiene garantizada la presencia y sacrificio de este futboista que además es motagüense confeso.
Alejandro Reyes - Manejando los hilos del partido y la creación de juego estará el exjugador del Olimpia.
Rodrigo De Olivera - Es el referente en ataque de Motagua y en el Nacional se siente más cómodo, será el 9 del ciclón.