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"Barbie Policía" robó suspiros: Las chicas del Motagua causan furor en la gran final

Las aficionadas del Motagua que enamoraron previo a la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional.

24 de mayo de 2026 a las 14:17
Barbie Policía robó suspiros: Las chicas del Motagua causan furor en la gran final
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¡QUÉ HERMOSAS! Barbie Policía cautivó afuera del Estadio Nacional, las chicas hermosas del Motagua y la guapísima que robó suspiros. FOTOS: Marvin Salgado | Alex Pérez.

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¡Qué hermosuras! Las bellas aficionadas del Motagua se hicieron presente previo al partido de la gran final ante Marathón en el Estadio Nacional.

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Ellas no dudaron en ponerse la indumentaria del Motagua, que hoy busca la copa veinte de la Liga Nacional de Honduras.

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La colochita enamoró a muchos aficionados que estaban afuera del recinto capitalino. Qué lindas, ombe.
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Los lentes y la camisa negra del Motagua es una de las bonitas de la Liga Nacional de Honduras.

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Ella es la barbie policía y fue captada por el Lente DIEZ. Guapísima la muchacha.

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Motagua está a las puertas de conquistar la corona. El partido arranca a partir de las 5 de la tarde.

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¡UPAAAAAAAAAA! Sin duda, las nenas del Motagua son súper guapísimas.

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Motagua y Marathón empataron 1-1 en la final de ida. Hoy el mimado tiene la gran oportunidad de alcanzar un nuevo título.
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Yo siempre he dicho que las aficionadas del Motagua son una de las más bonitas de Honduras.

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Ella también se robó muchos suspiros afuera del estadio capitalino. Hoy el mimado juega de local.
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Esa indumentaria que anda ella le dio muchas glorias al popular Fútbol Club Motagua.
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¡Qué guapísima! Ella llegó muy elegante con la indumentaria del FC Motagua. El mimado puede dar la vuelta olímpica.
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Ella se puso la camiseta de la Selección Nacional de Honduras. Muy guapa ella, pero a mí me dio un golpe en el corazón, porque no estaremos en el Mundial.
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¿Instagram de la muchacha? Qué bonita se ve con la camiseta del FC Motagua, el mimado de la afición.
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