"Barbie Policía" robó suspiros: Las chicas del Motagua causan furor en la gran final

¡QUÉ HERMOSAS! Barbie Policía cautivó afuera del Estadio Nacional, las chicas hermosas del Motagua y la guapísima que robó suspiros. FOTOS: Marvin Salgado | Alex Pérez.
¡Qué hermosuras! Las bellas aficionadas del Motagua se hicieron presente previo al partido de la gran final ante Marathón en el Estadio Nacional.
Ellas no dudaron en ponerse la indumentaria del Motagua, que hoy busca la copa veinte de la Liga Nacional de Honduras.
La colochita enamoró a muchos aficionados que estaban afuera del recinto capitalino. Qué lindas, ombe.
Los lentes y la camisa negra del Motagua es una de las bonitas de la Liga Nacional de Honduras.
Ella es la barbie policía y fue captada por el Lente DIEZ. Guapísima la muchacha.
Motagua está a las puertas de conquistar la corona. El partido arranca a partir de las 5 de la tarde.
¡UPAAAAAAAAAA! Sin duda, las nenas del Motagua son súper guapísimas.
Motagua y Marathón empataron 1-1 en la final de ida. Hoy el mimado tiene la gran oportunidad de alcanzar un nuevo título.
Yo siempre he dicho que las aficionadas del Motagua son una de las más bonitas de Honduras.
Ella también se robó muchos suspiros afuera del estadio capitalino. Hoy el mimado juega de local.
Esa indumentaria que anda ella le dio muchas glorias al popular Fútbol Club Motagua.
¡Qué guapísima! Ella llegó muy elegante con la indumentaria del FC Motagua. El mimado puede dar la vuelta olímpica.
Ella se puso la camiseta de la Selección Nacional de Honduras. Muy guapa ella, pero a mí me dio un golpe en el corazón, porque no estaremos en el Mundial.
¿Instagram de la muchacha? Qué bonita se ve con la camiseta del FC Motagua, el mimado de la afición.