Dios, familia y fe: así festejó Hondupino el título en el ascenso y el nuevo objetivo

En una tarde intensa Río Lindo, Brasilia y Hondupino nos regalaron un electrizante choque por la final del Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras. Hondupino terminó cayendo 2-1, pero con el resultado cosechado en la ida, conquistaron el título en segunda división.
El Club Deportivo Hondupino ha tocado la gloria en el torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso. Pese a caer este sábado por 2-1 ante el Brasilia en el partido de vuelta, el conjunto de Trojes, El Paraíso, hizo valer su ventaja y se consagró campeón con un marcador global de 5-3, quedando a un paso del máximo circuito del fútbol hondureño.
El Estadio Filiberto Fernández de esta localidad lució una gran entrada para respaldar al Brasilia, que soñaba con la remontada. Sin embargo, las aspiraciones locales sufrieron un balde de agua fría apenas a los 8 minutos de juego, cuando José Quiñonez adelantó al Hondupino, sepultando tempranamente los ánimos del rival.
En la parte de la etapa de complemento, el cuadro de Río Lindo recuperó la verticalidad. Al minuto 58, Emanuel Gómez devolvió la ilusión a la grada al firmar el 1-1 desde la vía del penal. Solo dos minutos más tarde, al 60', Horacio Parham conectó un certero cabezazo para poner el 2-1 que encendió las alarmas en el banquillo visitante.
A pesar del asedio final, el marcador no se movió más. El sólido triunfo de 4-1 obtenido por el Hondupino en el partido de ida terminó siendo la llave que les otorgó el campeonato de la división de plata.
Lo que viene: Con este título bajo el brazo, el representativo de Trojes se enfrentará al Estrella Roja de Danlí (campeón del Apertura) en una serie de ida y vuelta para definir al equipo que ascenderá a la Primera División, ocupando el lugar dejado por el descendido Victoria.
Las fechas, horarios y sedes oficiales de esta gran finalísima se definirán este domingo a las 11:00 a.m. durante el sorteo oficial de la Liga de Ascenso.
Brasilia se fue triste a casa, pero con la cara en alto porque dieron un buen torneo Clausura 2026 en la Liga de Ascenso.
El equipo, a pesar de ganar en casa, no le ajustó para poder conseguir el ascenso.
Era evidente la decepeción que tenían sus jugadores.
A pesar de eso recibieron los premios con orgullo y vieron coronarse a Hondupino en su casa.
Wilson Urbina, portero de Hondupino, fue galardonado.
¿Pordemos hablar del look de Sony Fernánde?
Armando Castro fue el árbitro que pitó la final en Rio Lindo.
Así festejaba Hondupino su título de segunda división.
Eduardo Preciado, técnico de Hondupino, fue lanzado por los aires.
Jefferson Inestroza, delantero de Hondupino dio una de las imágenes más virales de la Liga de Ascenso.
El colombiano transitó toda la cancha con la biblia en mano y leyendo versiculos de agradecimiento a Dios.
La imagen fue captada por el lente de Diez.
Otra imagen de Eduardo Preciado en el festejo de Hondupino.
La familia del DT colombiano estuvo en el estadio.
No es fácil ser extranjero y triunfar en el fútbol de Honduras, menos en segunda.