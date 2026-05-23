Dios, familia y fe: así festejó Hondupino el título en el ascenso y el nuevo objetivo

El Club Deportivo Hondupino ha tocado la gloria en el torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso. Pese a caer este sábado por 2-1 ante el Brasilia en el partido de vuelta, el conjunto de Trojes, El Paraíso, hizo valer su ventaja y se consagró campeón con un marcador global de 5-3, quedando a un paso del máximo circuito del fútbol hondureño.