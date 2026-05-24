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Infierno azul en el Nacional, famosos captados y la fiesta del Motagua en la final

La fiesta se vivió afuera y en el interior del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

24 de mayo de 2026 a las 15:16
Infierno azul en el Nacional, famosos captados y la fiesta del Motagua en la final
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¡Qué pedazo de ambiente! Así se vivió la fiesta del Motagua en la previa de la gran final ante Marathón en el Estadio Nacional Chelato Uclés. FOTOS: Marvin Salgado | Álex Pérez | Mauricio Ayala.
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¡Infierno azul! La barra organizada del Motagua vivió una auténtica fiesta en la previa de la gran final del torneo Clausura.

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El mimado de la afición jugará con estadio lleno. La boletería quedó agotada a falta de dos días para el partido.
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La Policía Nacional de Honduras captó las mejores postales en la previa del compromiso de la gran final.
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La caminata del ciclón es algo espectacular cada vez que el mimado juega un partido importante. Hoy pueden sumar una copa más a sus vitrinas.
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Motagua y Marathón se miden a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

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Nicolás Messiniti fue uno de los jugadores que encabezó la llegada al Estadio Nacional Chelato Uclés.
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Rubilio Castillo mostró una gran concentración previo al compromiso de la gran final del torneo Clausura.
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Qué bellezada de caminata de la barra organizada del Motagua. El ciclón quiere la presea número veinte.
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Este enmascarado sorprendió a los hinchas que estaban presente afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés.
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Los Revolucionarios alentaron a todo pulmón en su arribo al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Motagua y Marathón empataron 1-1. Hoy se decide al nuevo campeón de la Liga Nacional de Honduras.
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Motagua es el favorito a levantar el título este domingo en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
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La periodista Ariela Cáceres fue captada dándole un beso a su esposo en la localidad de silla del Estadio Nacional.
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Los hinchas del Motagua no dudaron en ponerse la indumentaria de su amado equipo en la gran final del torneo Clausura.
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Motagua o Marathón , uno de los dos tomará la corona que dejó Olimpia, quien quedó eliminado en la fase de triangulares.
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Este hincha muestra el famoso gesto que representa a las poderosas águilas del Motagua.
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"El Halcón" se unió a la fiesta del Motagua que hoy buscará levantar un nuevo título en la Liga Nacional de Honduras.
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