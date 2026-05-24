Infierno azul en el Nacional, famosos captados y la fiesta del Motagua en la final

¡Qué pedazo de ambiente! Así se vivió la fiesta del Motagua en la previa de la gran final ante Marathón en el Estadio Nacional Chelato Uclés. FOTOS: Marvin Salgado | Álex Pérez | Mauricio Ayala.
¡Infierno azul! La barra organizada del Motagua vivió una auténtica fiesta en la previa de la gran final del torneo Clausura.
El mimado de la afición jugará con estadio lleno. La boletería quedó agotada a falta de dos días para el partido.
La Policía Nacional de Honduras captó las mejores postales en la previa del compromiso de la gran final.
La caminata del ciclón es algo espectacular cada vez que el mimado juega un partido importante. Hoy pueden sumar una copa más a sus vitrinas.
Motagua y Marathón se miden a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Nicolás Messiniti fue uno de los jugadores que encabezó la llegada al Estadio Nacional Chelato Uclés.
Rubilio Castillo mostró una gran concentración previo al compromiso de la gran final del torneo Clausura.
Qué bellezada de caminata de la barra organizada del Motagua. El ciclón quiere la presea número veinte.
Este enmascarado sorprendió a los hinchas que estaban presente afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés.
Los Revolucionarios alentaron a todo pulmón en su arribo al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Motagua y Marathón empataron 1-1. Hoy se decide al nuevo campeón de la Liga Nacional de Honduras.
Motagua es el favorito a levantar el título este domingo en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
La periodista Ariela Cáceres fue captada dándole un beso a su esposo en la localidad de silla del Estadio Nacional.
Los hinchas del Motagua no dudaron en ponerse la indumentaria de su amado equipo en la gran final del torneo Clausura.
Motagua o Marathón , uno de los dos tomará la corona que dejó Olimpia, quien quedó eliminado en la fase de triangulares.
Este hincha muestra el famoso gesto que representa a las poderosas águilas del Motagua.
"El Halcón" se unió a la fiesta del Motagua que hoy buscará levantar un nuevo título en la Liga Nacional de Honduras.