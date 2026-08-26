Señalan a futbolista que perjudicó a Motagua: esto dice la prensa tras clasificación

Motagua clasificó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero la prensa señala a futbolista luego de no lograr el primer lugar del grupo D por lo que dice el reglamento de Concacaf.
Motagua sufrió más de la cuenta, pero logró sacar un valioso empate 1-1 ante Municipal en un partido lleno de tensión y dramatismo hasta el pitazo final.
La celebración fue total entre los jugadores, cuerpo técnico y aficionados motagüenses que se hicieron presentes en el estadio, luego de que el equipo azul consiguiera el objetivo de avanzar a la siguiente ronda del torneo regional.
El Motagua perdió el liderato de su grupo y terminó siendo superado por el Cartaginés de Costa Rica debido al criterio de desempate por tarjetas amarillas. Todo se definió en la segunda parte del encuentro ante Municipal, cuando el defensor Giancarlo Sacaza recibió una tarjeta amarilla que terminó siendo determinante.
Esa amonestación le costó al Ciclón Azul el primer lugar del grupo, que finalmente quedó en manos del conjunto costarricense. Julio Cruz señaló a Giancarlo Sacaza por la amarilla en los últimos minutos.
Pese a celebrar con todo su clasificación a los cuartos de final, el Motagua terminó lamentando ese insólito detalle, ya que ahora deberá esperar el cierre de la fase de grupos para conocer a su rival en la siguiente ronda del torneo regional.
Por otras partes, la Champions de Concacaf en sus redes sociales dedicó sus palabras por el pase del Motagua.
La cuenta oficial del Motagua en sus redes sociales.
"Volando a cuartos de final", fue el posteo de Diario DIEZ luego de la clasificación del Ciclón Azul.
Tras el pitazo final, las redes sociales estallaron con mensajes de felicitación para el conjunto azul. Aficionados, periodistas y seguidores del fútbol hondureño destacaron la manera en que Motagua luchó hasta el último minuto para conseguir el objetivo y mantenerse con vida en la competición.
Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar y las publicaciones relacionadas con el equipo capitalino comenzaron a multiplicarse rápidamente.
Johan Raudales, periodista de Diario DIEZ: "Motagua domó en Guatemala: invictos y a cuartos".
Omar Gutiérrez destaca al Ciclón Azul: "El ÚNICO equipo hondureño que SIEMPRE ha superado la fase de grupos de la Copa Centroamericana".
Una noticia preocupante: Luis Vega se lesionó y hay alarma en Motagua.
Heber Betancourth, periodista de Diario La Prensa: "Motagua cede el primer lugar, pero clasifica".
Prensa de Guatemala lamentó la eliminación del Municipal.