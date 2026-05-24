¿Precio de boletos en mercado negro? así luce el Nacional previo al Motagua-Marathón

Diario Diez ya está en el Chelato Uclés: el precio de boletos en mercado negro, el hermoso césped y las prohibiciones para los aficionados del Motagua y Marathón
¡HERMOSO! Así luce el césped del Estadio Nacional a pocas horas de la final de vuelta entre Motagua y Marathón.
Motagua va en busca de su copa número 20 de la mano de Javier López, mientras que el Marathón va por la décima en su año centenario.
Diario Diez está presente desde horas tempranas en el Estadio Nacional y así es la mera en que cuidan la grama del Chelato Uclés.
El partido está programado para que de inicio a las 5:00 p.m y se espera un llenazo total por parte de la afición azul.
"Boletería totalmente agotada. Que el Nacional brille más que nunca, que el aliento de siempre sea nuestro motor y que JUNTOS logremos la 20", escribieron ayer en sus redes sociales los azules.
La afición respondió de manera masiva para respaldar a su equipo: Sol estaba a un precio de L.200, Sombra a un precio de L.400 y Silla a L.700.
Diaro DIez pudo conocer que el mercado negro tiene los boletos a más del doble. Sol lo tiene a L.400, Sombra a L.800 y Silla rozando los L.1,500.
Además, por otro lado se confirmó que los portones del Estadio Nacional se abrirán a la 2:00 p.m, cuatro horas antes del inicio de la gran final donde Motagua y Marathón llegan igualados 1-1.
Del mismo modo, la Policía Nacional resaltó que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas para evitar problemas entre los aficionados que asistan al recinto.
Es importante mencionar que los portones del estadio abrirán a la 2:00 pm, vendedores ingresan a la 1:00 pm, cuatro horas del encuentro.
Nuestros periodistas Mario Jafeth Moreno y Walter García estarán llevando todos los detalles previos, durante y post de la final del fútbol hondureño.
Prohibiciones para el Estadio Chelato Uclés: No se permiten Banderas, encendedores, botes o botellas de plástico y/o vidrio, objetos cortopunzantes, láseres, armas y pólvora. Además, los aficionados del Marathón no podrán ingresar con camisa del club.