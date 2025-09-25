Tegucigalpa fue la casa del US Open Challenger 2025

El US Open Challenger se disputó del 7 al 20 de septiembre en el prestigioso Country Club de Tegucigalpa, con entrada gratuita y la participación de jugadores nacionales e internacionales.

    El Country Club de Tegucigalpa se vistió de gala con el US Open Challenger, del 7 al 20 de septiembre.
    Entrada gratuita, emoción garantizada: así se vivió cada encuentro deportivo en el Country Club de Tegucigalpa.
    Toyota y Dobel, patrocinadores oficiales, respaldaron el talento y el deporte de alto nivel en el US Open Challenger.
    El evento deportivo más esperado del año fue todo un éxito: dos semanas de adrenalina, técnica y pasión por el tenis.
    Experiencias exclusivas, zona gastronómica y entretenimiento familiar acompañaron a los grandes partidos del US Open Challenger.
    Además de la acción en cancha, el público disfrutó transmisiones digitales y entrevistas con los protagonistas del torneo.
    Una cita imperdible para los amantes del tenis en Honduras en el Country Club de Tegucigalpa.
    Más que un torneo fue una experiencia única: deporte, familia y emoción en cada jornada del US Open Challenger.
    El US Open Challenger en Tegucigalpa reunió talento internacional y orgullo hondureño en una sola cancha.
    La emoción del tenis profesional se vivió en un ambiente único, solo en el Country Club de Tegucigalpa.