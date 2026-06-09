Rafa Yuste

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Nos encontraremos en los juzgados. El nombre del Barça, este escudo, no lo ensucia nadie. Nos encargaremos nosotros. Iremos a por ellos porque tenemos las de ganar
09 de junio de 2026 a las 06:00
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