Tuca Ferretti confirma que Gignac seguirá una semana más de baja

El delantero francés de Tigres, André-Pierre Gignac, seguirá una semana más fuera de las canchas. Así lo confirmó el técnico Ricardo "Tuca" Ferretti.

Gignac sufre una distensión de ligamento en la rodilla derecha y cumplirá un mes sin ver acción, ya que el último encuentro que disputó fue el 2 de marzo contra Pachuca.

“Inició rehabilitación un poco más en el aspecto físico, vamos a tener que ponerlo muy bien, su lesión va cediendo, vamos viendo mejoría. Tiene que recuperar su forma físico atlética, en los entrenamientos cosas tácticas de fútbol para que cuando regrese no se vea tan desconectado, cuando uno pasa equis tiempo recuperándose no es lo mismo y cuando vuelve tienes detalles, esperamos no sufra tanto cuando regrese. No estará esta semana", dijo Ferretti.

Tigres enfrentará este miércoles a Santos Laguna por la ida de las semifinales de Liga de Campeones Concacaf. El galo no estará en ese encuentro ni ante Pumas UNAM el sábado.